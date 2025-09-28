USD 1.7000
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России

21:07

Соединенные Штаты не запрещают Киеву наносить удары вглубь территории России, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

В ходе интервью телеканалу Fox News Келлога спросили о том, считают ли Дональд Трамп и его администрация допустимым для Киева наносить удары вглубь РФ. "Я полагаю, что, учитывая высказывания вице-президента [США Джей Ди] Вэнса, а также госсекретаря Марко Рубио, ответ на этот вопрос - да, используйте возможности, чтобы наносить удары вглубь". По заявлению спецпосланника, для Киева "нет неприкосновенных мест" в том, что касается целей на территории России.

Вместе с тем Келлог не уточнил, относится ли эта позиция США к американскому дальнобойному оружию, переданному Киеву.

Келлог заявил, что администрация Трампа пока не приняла решение по поводу передачи Киеву ракет Tomahawk, которые запросили в Украине.

На этой неделе газета The Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп по-прежнему ограничивает нанесение ударов вглубь территории России со стороны Украины с применением американских вооружений.

