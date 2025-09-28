USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Удар по Белгороду: жители остались без света

фото; видео
28 сентября 2025, 21:42 2584

В Белгороде в результате украинской атаки на ТЭЦ произошло массовое отключение света, сообщает местное издание «Пепел».

На части улиц пропало освещение, прекратили работу светофоры, многие люди застряли в лифтах.

Без электричества также частично остались Старый Оскол, Шебекино и еще несколько городов региона.

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил факт удара по энергетической инфраструктуре и «значительных перебоях с электричеством». По его словам, водоканал и больницы в городе перешли на резервные источники питания. Гладков отметил, что из-за отсутствия электричества возможны перебои в оповещениях о ракетной опасности, и призвал жителей не выходить на улицы и оставаться дома.

Губернатор также сообщил, что в результате украинской атаки пострадали два мирных жителя.

Выборы в Молдове: лидирует партия Санду обновлено 23:59
28 сентября 2025, 23:59 11955
Трамп настроен оптимистично обновлено 23:55
28 сентября 2025, 23:55 1344
Россия применяет в Украине истребители пятого поколения
28 сентября 2025, 22:49 1969
Удар по Белгороду: жители остались без света фото; видео
28 сентября 2025, 21:42 2585
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
28 сентября 2025, 21:07 2445
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено 20:18
28 сентября 2025, 20:18 9638
Громкий арест в Турции
28 сентября 2025, 20:01 4529
15-минутная тьма в Масазыре ВИДЕО
28 сентября 2025, 19:48 3222
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
28 сентября 2025, 19:29 2840
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС обновлено 20:40
28 сентября 2025, 20:40 2147
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
28 сентября 2025, 16:46 3803

