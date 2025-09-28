Пезешкиан раскритиковал действия Трампа

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу Fox News заявил, что если бы целью администрации Дональда Трампа было лишить Иран ядерного оружия, это было бы легко достижимо. По его словам, Запад использовал этот вопрос как предлог для проведения атаки, которой, по его мнению, не следовало совершать.

Пезешкиан также пригласил ведущую Fox News Марту Маккаллум посетить Иран, чтобы она лично убедилась в соблюдении прав местных женщин. «То, что вам показывают об Иране и говорят западные разведслужбы, сильно отличается от реальной жизни», — отметил он.

Президент подчеркнул, что женщины в Иране не лишены свобод: в настоящее время пять представительниц женского пола работают в правительстве и администрации страны.