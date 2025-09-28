USD 1.7000
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Пезешкиан раскритиковал действия Трампа

28 сентября 2025, 22:20 573

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу Fox News заявил, что если бы целью администрации Дональда Трампа было лишить Иран ядерного оружия, это было бы легко достижимо. По его словам, Запад использовал этот вопрос как предлог для проведения атаки, которой, по его мнению, не следовало совершать.

Пезешкиан также пригласил ведущую Fox News Марту Маккаллум посетить Иран, чтобы она лично убедилась в соблюдении прав местных женщин. «То, что вам показывают об Иране и говорят западные разведслужбы, сильно отличается от реальной жизни», — отметил он.

Президент подчеркнул, что женщины в Иране не лишены свобод: в настоящее время пять представительниц женского пола работают в правительстве и администрации страны.

Выборы в Молдове: лидирует партия Санду
Выборы в Молдове: лидирует партия Санду обновлено 23:59
28 сентября 2025, 23:59 11957
Трамп настроен оптимистично
Трамп настроен оптимистично обновлено 23:55
28 сентября 2025, 23:55 1347
Россия применяет в Украине истребители пятого поколения
Россия применяет в Украине истребители пятого поколения
28 сентября 2025, 22:49 1970
Удар по Белгороду: жители остались без света
Удар по Белгороду: жители остались без света фото; видео
28 сентября 2025, 21:42 2588
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
28 сентября 2025, 21:07 2446
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено 20:18
28 сентября 2025, 20:18 9638
Громкий арест в Турции
Громкий арест в Турции
28 сентября 2025, 20:01 4529
15-минутная тьма в Масазыре
15-минутная тьма в Масазыре ВИДЕО
28 сентября 2025, 19:48 3224
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
28 сентября 2025, 19:29 2841
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС обновлено 20:40
28 сентября 2025, 20:40 2148
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
28 сентября 2025, 16:46 3803

