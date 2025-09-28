USD 1.7000
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Россия применяет в Украине истребители пятого поколения

28 сентября 2025, 22:49 1973

Россия впервые задействовала на Донбассе свои истребители пятого поколения Су-57, сообщает украинский военный паблик «Соняшник», специализирующийся на авиации и ПВО. По данным источника, пилоты хорошо подготовлены.

Ранее о применении Су-57 в Украине информации не поступало. На сентябрь 2025 года РФ, по данным СМИ, может иметь около 40 таких самолетов. Стоимость одного истребителя достигает $100 млн.

Кроме того, на Херсонском направлении российские войска использовали модернизированный ДРЛО А-50, который «понемногу возвращается в работу». Вместо него здесь часто задействуют Су-35. Каждая машина А-50 стоит более $300 млн, и их крайне мало в строю ВКС РФ — на конец 2023 года на балансе было всего восемь самолетов, а «на ходу» оставались только три, сообщает паблик «Досье шпиона».

