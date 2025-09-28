Зеленский: Россия использует танкеры для запуска дронов по Европе

Есть разведданные, что россияне используют именно танкеры [теневого флота] для запуска и управления дронами, которые направляют против европейских стран, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Именно поэтому, по его словам, Европа должна продолжать санкционное давление против РФ — чтобы санкции болезненно ударили по российской торговле, энергоресурсам и всей инфраструктуре танкерного флота России.

"Это еще одно свидетельство того, что Балтийское море и другие моря должны быть закрыты для российских танкеров. По крайней мере, для теневого флота", - подчеркнул украинский лидер в вечернем видеообращении в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Дании уже несколько раз замечали неизвестные дроны.

Кроме того, НАТО увеличивает присутствие в Балтийском море после инцидентов с дронами. Североатлантический альянс намерен "усилить внимание и контроль" с использованием новых многофункциональных средств, включая платформы для разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также как минимум один зенитный фрегат.