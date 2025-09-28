USD 1.7000
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Роковое воскресенье: выбор молдаван непредсказуем

Анна Жданова, спецкор по странам Восточной Европы
28 сентября 2025, 23:05 1166

Выборы в парламент Молдовы стали резонансным событием еще до дня голосования. Потенциальный разворот в противоположную от Запада сторону этого маленького и хрупкого, но верного союзника Брюсселя и Вашингтона может стать переломным пунктом и в европейской политике, и в текущих ситуациях соседних стран – нестабильной Румынии и воюющей Украины. Проблема еще и в том, что даже перед началом выборов было неизвестно, как проголосует треть избирателей, поэтому итоги предсказать практически невозможно. Показательный момент: хотя, согласно закону, выборы в середине дня назвали состоявшимися по показателям явки, президент Молдовы Майя Санду заявила о многочисленных вмешательствах в процесс и не исключила вероятности отмены результатов.

Разворот Молдовы в противоположную от Запада сторону может стать переломным пунктом и в европейской политике, и в текущих ситуациях нестабильной Румынии и воюющей Украины

В воскресенье, 28 сентября, с семи утра жители Молдовы могли прийти на избирательные участки, чтобы избрать 101 депутата парламента, которые будут формировать власть в стране на следующие четыре года. В молдавской системе парламент — главный центр принятия решений: именно он контролирует работу правительства, утверждает ключевые законы и определяет общий курс страны.

Последние парламентские выборы в Молдове прошли 11 июля 2021 года, когда партия «Действие и солидарность» (PAS) под руководством Майи Санду одержала убедительную победу и получила парламентское большинство. Но нынешняя кампания особенная. Это первые масштабные выборы после президентской кампании 2024 года и референдума о евроинтеграции. Они стали испытанием на прочность для нынешней власти и определят, способен ли проевропейский проект удержаться под давлением внутренних и внешних вызовов.

Для Санду нынешние выборы стали испытанием на прочность и определят, способен ли проевропейский проект удержаться под давлением внутренних и внешних вызовов

Треть голосов в «темной зоне»

За почти 3,3 млн голосов боролись более 20 избирательных конкурентов, включающих блоки, партии и независимых кандидатов. При этом порядка трехсот тысяч молдавских избирателей находятся за границей, где для них открыли более 300 участков – больше всего в Европе, и на многих из них с самого утра начали выстраиваться очереди. Днем в пяти странах – Бельгии, Италии, Испании, Румынии и США – возникли проблемы, когда поступили сообщения о «минировании» помещений, где шло голосование. В России было открыто два участка, что вызвало активное возмущение оппозиции.

К нынешним выборам вступил в силу новый Кодекс, принятый в 2022 году. Согласно его положениям, например, был снижен избирательный порог для партий до 5%. Блокам достаточно набрать 7%, независимым кандидатам – 2%. За границей предусмотрена возможность почтового голосования для граждан в определенных странах (Австралия, Канада, США и др.). Кодекс предусматривает меры по обеспечению избирательных прав инвалидов, перевод материалов на национальные языки меньшинств, использование мобильных урн для тех, кто не может прийти на участок, и прочие аспекты. Словом, формальная основа для честного плюралистического процесса есть. Но на практике существенную роль порой играют отнюдь не формальные факторы.

По словам лидера «Патриотического блока» Игоря Додона, он всего лишь за диалог с Москвой

Накануне выборов обстановка в Молдове значительно накалилась: отдельные партии были запрещены или частично исключены из электорального процесса по обвинению в незаконном финансировании (например, «Сердце Молдовы» экс-башкана Гагаузии Ирины Влах, вошедшая в оппозиционный блок социалистов-коммунистов). В предшествующие дни власти провели массовые обыски и аресты, объяснив их пресечением подготовки беспорядков. Оппозиция обвинила правящее большинство в давлении на своих сторонников. Одновременно из уст представителей правительства, партии PAS и главы государства прозвучали предупреждения о «гибридных вмешательствах», исходящих от России. Уже не первый год речь идет о финансовых схемах, дезинформации, подкупах, влиятельных сетях, сговорах и даже попытках дестабилизации.

Согласно распространенной в медийном пространстве информации, Кремль выделил на финансовые манипуляции в Молдове десятки миллионов евро, и эти схемы включают использование офшоров, скрытое финансирование партий и кандидатов, а также организацию протестов и дестабилизации. Молдавские власти заявляют, что готовятся провокации, акции и «кризисные сценарии» сразу после объявления итогов голосования. В Москве категорически отрицают все обвинения.

Перед нынешними выборами общественное мнение в Молдове превратилось в мозаику прогнозов, любой из которых мог претендовать на истинность. Ни один рейтинг не дал однозначного ответа на главный вопрос: получит ли PAS достаточную поддержку для однопартийного большинства и сколь велик окажется разрыв с оппонентами? Эту уникальную ситуацию аналитики объясняют прежде всего двумя факторами, первый из которых называется «спираль молчания»: респонденты скрывают настоящие настроения, выдавая безопасную версию. Также в Молдове часто критикуют «социологические фирмы с низкой социальной ответственностью», способные подыграть заказчику.

Главный конкурент действующей власти – «Патриотический избирательный блок», объединивший ведущих левых оппозиционеров, в том числе партии социалистов и коммунистов

Спасение европейского курса вновь в руках молдавской диаспоры

Если предположить, что хотя бы треть от этой самой трети промолчавших при опросе отдаст предпочтение левому флангу, условно пророссийские партии получают шанс на парламентское большинство. О подобной вероятности говорят прошлогодние электоральные результаты, когда внутри страны ни европейский вектор, ни Майя Санду не достигли реального преимущества. Тогда политику PAS спасло голосование сотен тысяч молдавских трудовых мигрантов в Европе. «Западная» диаспора исторически выступает в поддержку прозападных сил, и ее решение может существенно усилить результат PAS. В период предвыборной кампании нередко звучали предостережения о том, что проигрыш PAS станет не просто сменой власти, а стратегическим поворотом назад.

Оппоненты отмечают, что фокус на геополитике часто уводит внимание от задач, которые волнуют обычных граждан: экономический рост, борьба с бедностью и коррупцией, повышение уровня жизни. Между тем экономика Молдовы испытывает серьезное давление: инфляция держится на уровне около 7–8%, показатели ВВП на душу населения остаются одними из самых низких в Европе. Эти вызовы — слабые места в публичной повестке PAS, которые оппозиция использует активно.

Главный конкурент действующей власти – «Патриотический избирательный блок», объединивший ведущих левых оппозиционеров, в том числе партии социалистов и коммунистов, а также два формирования, которые потенциально ассоциируют с олигархом Иланом Шором. Впрочем, одно из них, как известно, выбыло из состязания по решению Минюста страны. Лидер «Патриотов», экс-президент Игорь Додон, делает ставку на риторику возврата к «нормальности» в противовес «ошибкам» власти внутри страны. Блок позиционирует себя как альтернатива «монополии PAS». В публичных выступлениях говорится о пересмотре множества направлений текущей политики и частичном восстановлении экономических связей с Россией.

В период предвыборной кампании нередко звучали предостережения о том, что проигрыш PAS станет не просто сменой власти, а стратегическим поворотом назад.

Еще одна интересная карта, которую активно разыгрывает почти вся оппозиция вне зависимости от внешнего вектора, – обещание вернуть больше «политического плюрализма». Левым и пророссийским силам это удается особенно эффективно. В их рядах оказалось наибольшее число политических деятелей, ставших при власти PAS фигурантами уголовных дел. Соответственно, они автоматически превращаются в «жертв политического преследования».

Если правящая власть в Молдове представляет как свою победу на поприще правосудия арест олигарха Влада Плахотнюка или обвинительный приговор башкану Гагаузии Евгении Гуцул, то наряду с симпатиями лояльных сторонников это вызывает ровно противоположные чувства у другой части электората. За истекший период ситуация еще больше осложнилась из-за расследований против «группы Илана Шора», беглого олигарха, осужденного за «кражу миллиарда», обвиненного в связях с Москвой и создании специальной сети для влияния на избирателей.

Разворот курса или досрочные выборы?

С максимально высокой вероятностью первые места на выборах займут, конечно, PAS и «Патриотический блок»

В парламенте у PAS было абсолютное большинство, и она, естественно, стремится сохранить статус доминирующей силы. В официальной риторике партии звучит уверенность в том, что ее победа — это гарантия непрерывности реформ, европейской интеграции и устойчивого курса на Запад.

Если победит оппозиция, будет исторический сдвиг и вероятный разворот курса — как внешне, так и внутренне.

Учитывая стратегическую позицию Молдовы между Востоком и Западом, для ЕС и Запада результат выборов станет сигналом: удастся ли противостоять внутренним и внешним вызовам в приграничных странах? Для Украины дружественная молдавская власть обеспечивает логистическую, гуманитарную и дипломатическую платформу на своем западном фланге, в то время как России получение контроля над Молдовой возвращает важную зону влияния и возможность давить на соседей.

Местные и зарубежные аналитики предвидят несколько сценариев развития событий после оглашения итогов голосования. Помимо безоговорочной победы PAS и сохранения прежних реалий, возможен вариант высокого результата, но без полного большинства, когда партии понадобится коалиция. Если PAS окажется слабее, а оппозиционный «Патриотический блок» станет лидером, то коалицию возглавит он. Это может означать замедление или ревизию многих евроинтеграционных инициатив.

С максимально высокой вероятностью первые места на выборах займут, конечно, PAS и «Патриотический блок». Но куда важнее разрыв между ними и то, как будут зацеплены «третий» и «четвертый» игроки, чьи позиции и анамнез порой настолько размыты, что об их стороне в парламенте можно лишь гадать. Хотя большинство аналитиков и политических деятелей, включая лидеров оппозиции, отрицают радикальный разворот курса в условиях договоренностей с ЕС и восприятия России на международной арене, внимание мировых столиц по-прежнему приковано к маленькой Молдове, оказавшейся в центре глобальной политики.

