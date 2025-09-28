Роковое воскресенье: выбор молдаван непредсказуем

Выборы в парламент Молдовы стали резонансным событием еще до дня голосования. Потенциальный разворот в противоположную от Запада сторону этого маленького и хрупкого, но верного союзника Брюсселя и Вашингтона может стать переломным пунктом и в европейской политике, и в текущих ситуациях соседних стран – нестабильной Румынии и воюющей Украины. Проблема еще и в том, что даже перед началом выборов было неизвестно, как проголосует треть избирателей, поэтому итоги предсказать практически невозможно. Показательный момент: хотя, согласно закону, выборы в середине дня назвали состоявшимися по показателям явки, президент Молдовы Майя Санду заявила о многочисленных вмешательствах в процесс и не исключила вероятности отмены результатов.

В воскресенье, 28 сентября, с семи утра жители Молдовы могли прийти на избирательные участки, чтобы избрать 101 депутата парламента, которые будут формировать власть в стране на следующие четыре года. В молдавской системе парламент — главный центр принятия решений: именно он контролирует работу правительства, утверждает ключевые законы и определяет общий курс страны. Последние парламентские выборы в Молдове прошли 11 июля 2021 года, когда партия «Действие и солидарность» (PAS) под руководством Майи Санду одержала убедительную победу и получила парламентское большинство. Но нынешняя кампания особенная. Это первые масштабные выборы после президентской кампании 2024 года и референдума о евроинтеграции. Они стали испытанием на прочность для нынешней власти и определят, способен ли проевропейский проект удержаться под давлением внутренних и внешних вызовов.

Треть голосов в «темной зоне» За почти 3,3 млн голосов боролись более 20 избирательных конкурентов, включающих блоки, партии и независимых кандидатов. При этом порядка трехсот тысяч молдавских избирателей находятся за границей, где для них открыли более 300 участков – больше всего в Европе, и на многих из них с самого утра начали выстраиваться очереди. Днем в пяти странах – Бельгии, Италии, Испании, Румынии и США – возникли проблемы, когда поступили сообщения о «минировании» помещений, где шло голосование. В России было открыто два участка, что вызвало активное возмущение оппозиции. К нынешним выборам вступил в силу новый Кодекс, принятый в 2022 году. Согласно его положениям, например, был снижен избирательный порог для партий до 5%. Блокам достаточно набрать 7%, независимым кандидатам – 2%. За границей предусмотрена возможность почтового голосования для граждан в определенных странах (Австралия, Канада, США и др.). Кодекс предусматривает меры по обеспечению избирательных прав инвалидов, перевод материалов на национальные языки меньшинств, использование мобильных урн для тех, кто не может прийти на участок, и прочие аспекты. Словом, формальная основа для честного плюралистического процесса есть. Но на практике существенную роль порой играют отнюдь не формальные факторы.

Накануне выборов обстановка в Молдове значительно накалилась: отдельные партии были запрещены или частично исключены из электорального процесса по обвинению в незаконном финансировании (например, «Сердце Молдовы» экс-башкана Гагаузии Ирины Влах, вошедшая в оппозиционный блок социалистов-коммунистов). В предшествующие дни власти провели массовые обыски и аресты, объяснив их пресечением подготовки беспорядков. Оппозиция обвинила правящее большинство в давлении на своих сторонников. Одновременно из уст представителей правительства, партии PAS и главы государства прозвучали предупреждения о «гибридных вмешательствах», исходящих от России. Уже не первый год речь идет о финансовых схемах, дезинформации, подкупах, влиятельных сетях, сговорах и даже попытках дестабилизации. Согласно распространенной в медийном пространстве информации, Кремль выделил на финансовые манипуляции в Молдове десятки миллионов евро, и эти схемы включают использование офшоров, скрытое финансирование партий и кандидатов, а также организацию протестов и дестабилизации. Молдавские власти заявляют, что готовятся провокации, акции и «кризисные сценарии» сразу после объявления итогов голосования. В Москве категорически отрицают все обвинения. Перед нынешними выборами общественное мнение в Молдове превратилось в мозаику прогнозов, любой из которых мог претендовать на истинность. Ни один рейтинг не дал однозначного ответа на главный вопрос: получит ли PAS достаточную поддержку для однопартийного большинства и сколь велик окажется разрыв с оппонентами? Эту уникальную ситуацию аналитики объясняют прежде всего двумя факторами, первый из которых называется «спираль молчания»: респонденты скрывают настоящие настроения, выдавая безопасную версию. Также в Молдове часто критикуют «социологические фирмы с низкой социальной ответственностью», способные подыграть заказчику.

Спасение европейского курса вновь в руках молдавской диаспоры Если предположить, что хотя бы треть от этой самой трети промолчавших при опросе отдаст предпочтение левому флангу, условно пророссийские партии получают шанс на парламентское большинство. О подобной вероятности говорят прошлогодние электоральные результаты, когда внутри страны ни европейский вектор, ни Майя Санду не достигли реального преимущества. Тогда политику PAS спасло голосование сотен тысяч молдавских трудовых мигрантов в Европе. «Западная» диаспора исторически выступает в поддержку прозападных сил, и ее решение может существенно усилить результат PAS. В период предвыборной кампании нередко звучали предостережения о том, что проигрыш PAS станет не просто сменой власти, а стратегическим поворотом назад. Оппоненты отмечают, что фокус на геополитике часто уводит внимание от задач, которые волнуют обычных граждан: экономический рост, борьба с бедностью и коррупцией, повышение уровня жизни. Между тем экономика Молдовы испытывает серьезное давление: инфляция держится на уровне около 7–8%, показатели ВВП на душу населения остаются одними из самых низких в Европе. Эти вызовы — слабые места в публичной повестке PAS, которые оппозиция использует активно. Главный конкурент действующей власти – «Патриотический избирательный блок», объединивший ведущих левых оппозиционеров, в том числе партии социалистов и коммунистов, а также два формирования, которые потенциально ассоциируют с олигархом Иланом Шором. Впрочем, одно из них, как известно, выбыло из состязания по решению Минюста страны. Лидер «Патриотов», экс-президент Игорь Додон, делает ставку на риторику возврата к «нормальности» в противовес «ошибкам» власти внутри страны. Блок позиционирует себя как альтернатива «монополии PAS». В публичных выступлениях говорится о пересмотре множества направлений текущей политики и частичном восстановлении экономических связей с Россией.

Еще одна интересная карта, которую активно разыгрывает почти вся оппозиция вне зависимости от внешнего вектора, – обещание вернуть больше «политического плюрализма». Левым и пророссийским силам это удается особенно эффективно. В их рядах оказалось наибольшее число политических деятелей, ставших при власти PAS фигурантами уголовных дел. Соответственно, они автоматически превращаются в «жертв политического преследования». Если правящая власть в Молдове представляет как свою победу на поприще правосудия арест олигарха Влада Плахотнюка или обвинительный приговор башкану Гагаузии Евгении Гуцул, то наряду с симпатиями лояльных сторонников это вызывает ровно противоположные чувства у другой части электората. За истекший период ситуация еще больше осложнилась из-за расследований против «группы Илана Шора», беглого олигарха, осужденного за «кражу миллиарда», обвиненного в связях с Москвой и создании специальной сети для влияния на избирателей. Разворот курса или досрочные выборы?