USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Новость дня
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Израиль ударил по складу оружия «Хезболлы»

28 сентября 2025, 23:29 244

ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Ливана. Об этом сообщает ливанское официальное информационное агентство NNA.

Согласно сообщению, обстрелу подвергся город Набатия на юге страны.

Как сообщается, несколько ракет класса «воздух-земля» были выпущены по территории между районами Кафр-Румман и Джурмук.

Армия Израиля, в свою очередь, сообщила об ударах по складам оружия движения «Хезболла» на юге Ливана.

В армейской пресс-службе пригрозили продолжать удары «для устранения любых угроз, возникающих перед Государством Израиль».

Выборы в Молдове: лидирует партия Санду
Выборы в Молдове: лидирует партия Санду обновлено 23:59
28 сентября 2025, 23:59 11971
Трамп настроен оптимистично
Трамп настроен оптимистично обновлено 23:55
28 сентября 2025, 23:55 1355
Россия применяет в Украине истребители пятого поколения
Россия применяет в Украине истребители пятого поколения
28 сентября 2025, 22:49 1978
Удар по Белгороду: жители остались без света
Удар по Белгороду: жители остались без света фото; видео
28 сентября 2025, 21:42 2595
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
28 сентября 2025, 21:07 2448
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено 20:18
28 сентября 2025, 20:18 9643
Громкий арест в Турции
Громкий арест в Турции
28 сентября 2025, 20:01 4533
15-минутная тьма в Масазыре
15-минутная тьма в Масазыре ВИДЕО
28 сентября 2025, 19:48 3227
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
28 сентября 2025, 19:29 2842
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС обновлено 20:40
28 сентября 2025, 20:40 2148
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
28 сентября 2025, 16:46 3804

ЭТО ВАЖНО

Выборы в Молдове: лидирует партия Санду
Выборы в Молдове: лидирует партия Санду обновлено 23:59
28 сентября 2025, 23:59 11971
Трамп настроен оптимистично
Трамп настроен оптимистично обновлено 23:55
28 сентября 2025, 23:55 1355
Россия применяет в Украине истребители пятого поколения
Россия применяет в Украине истребители пятого поколения
28 сентября 2025, 22:49 1978
Удар по Белгороду: жители остались без света
Удар по Белгороду: жители остались без света фото; видео
28 сентября 2025, 21:42 2595
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
28 сентября 2025, 21:07 2448
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено 20:18
28 сентября 2025, 20:18 9643
Громкий арест в Турции
Громкий арест в Турции
28 сентября 2025, 20:01 4533
15-минутная тьма в Масазыре
15-минутная тьма в Масазыре ВИДЕО
28 сентября 2025, 19:48 3227
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
28 сентября 2025, 19:29 2842
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС обновлено 20:40
28 сентября 2025, 20:40 2148
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
28 сентября 2025, 16:46 3804
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться