Израиль ударил по складу оружия «Хезболлы»

ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Ливана. Об этом сообщает ливанское официальное информационное агентство NNA.

Согласно сообщению, обстрелу подвергся город Набатия на юге страны.

Как сообщается, несколько ракет класса «воздух-земля» были выпущены по территории между районами Кафр-Румман и Джурмук.

Армия Израиля, в свою очередь, сообщила об ударах по складам оружия движения «Хезболла» на юге Ливана.

В армейской пресс-службе пригрозили продолжать удары «для устранения любых угроз, возникающих перед Государством Израиль».