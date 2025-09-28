USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Новость дня
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Зеленский: Россия пытается ударить по Украине блэкаутом

28 сентября 2025, 23:51 117

Были также российские удары по энергетическим объектам и это уже, к сожалению, традиционная такая российская тактика. Россия пытается и в этом году ударить по Украине блэкаутом, заявил Зеленский в вечернем видеообращении в воскресенье.

Президент рассказал о последствиях российских ударов по нескольким регионам страны и заявил, что накануне зимы россияне снова пытаются создать блэкаут для украинцев.

"Сегодня весь день после российского удара продолжалась ликвидация последствий - в Запорожье, Киеве, в Киевской области, в других наших регионах. Большинство поражений - это обычные дома, это гражданские объекты. Пострадали более 80 человек. К сожалению, четыре человека погибли, и среди них - один ребенок", - сказал он.

Зеленский отметил, что в Киеве среди пораженных объектов - Институт Стражеско. "Это Институт кардиологии, одно из ведущих медицинских учреждений нашей страны и всего нашего региона в Европе. Там двое погибших, значительные повреждения одного из зданий. Восстановление должно быть как можно быстрее, и правительство должно с этим помочь. И в целом только в Киеве повреждения на тридцати двух локациях", - сказал он.

Также, по словам президента, российский удар по Запорожью был чрезвычайно жестоким. Обошлось без погибших. "Но только там, в Запорожье, почти 40 человек этой ночью пострадали. Всем оказывается необходимая помощь", - сказал президент, поблагодарив всех привлеченных к спасательным операциям.

Выборы в Молдове: лидирует партия Санду
Выборы в Молдове: лидирует партия Санду обновлено 23:59
28 сентября 2025, 23:59 11971
Трамп настроен оптимистично
Трамп настроен оптимистично обновлено 23:55
28 сентября 2025, 23:55 1356
Россия применяет в Украине истребители пятого поколения
Россия применяет в Украине истребители пятого поколения
28 сентября 2025, 22:49 1980
Удар по Белгороду: жители остались без света
Удар по Белгороду: жители остались без света фото; видео
28 сентября 2025, 21:42 2595
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
28 сентября 2025, 21:07 2449
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено 20:18
28 сентября 2025, 20:18 9646
Громкий арест в Турции
Громкий арест в Турции
28 сентября 2025, 20:01 4535
15-минутная тьма в Масазыре
15-минутная тьма в Масазыре ВИДЕО
28 сентября 2025, 19:48 3228
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
28 сентября 2025, 19:29 2842
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС обновлено 20:40
28 сентября 2025, 20:40 2148
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
28 сентября 2025, 16:46 3804

