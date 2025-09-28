Зеленский: Россия пытается ударить по Украине блэкаутом

Были также российские удары по энергетическим объектам и это уже, к сожалению, традиционная такая российская тактика. Россия пытается и в этом году ударить по Украине блэкаутом, заявил Зеленский в вечернем видеообращении в воскресенье.

Президент рассказал о последствиях российских ударов по нескольким регионам страны и заявил, что накануне зимы россияне снова пытаются создать блэкаут для украинцев.

"Сегодня весь день после российского удара продолжалась ликвидация последствий - в Запорожье, Киеве, в Киевской области, в других наших регионах. Большинство поражений - это обычные дома, это гражданские объекты. Пострадали более 80 человек. К сожалению, четыре человека погибли, и среди них - один ребенок", - сказал он.

Зеленский отметил, что в Киеве среди пораженных объектов - Институт Стражеско. "Это Институт кардиологии, одно из ведущих медицинских учреждений нашей страны и всего нашего региона в Европе. Там двое погибших, значительные повреждения одного из зданий. Восстановление должно быть как можно быстрее, и правительство должно с этим помочь. И в целом только в Киеве повреждения на тридцати двух локациях", - сказал он.

Также, по словам президента, российский удар по Запорожью был чрезвычайно жестоким. Обошлось без погибших. "Но только там, в Запорожье, почти 40 человек этой ночью пострадали. Всем оказывается необходимая помощь", - сказал президент, поблагодарив всех привлеченных к спасательным операциям.