Генштаб ВСУ о ситуации в Купянске

На севере Купянска продолжаются поисково-ударные действия Вооруженных сил Украины против российских войск. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

По его словам, в самом городе проводятся активные контрдиверсионные мероприятия. Для их эффективного проведения въезд для гражданских временно ограничен.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс», автор телеграм-канала «Офицер», заявил, что Купянск не подготовлен к обороне.

«В Купянске сейчас даже и не пахнет срезанием выступлений на севере от города, о которых писали несколько дней назад. Ситуация тяжелая, и я не думаю, что будут какие-то кардинальные улучшения. Факт остается фактом — город не подготовлен к обороне», — отметил военный.