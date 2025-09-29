USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Новость дня
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Генштаб ВСУ о ситуации в Купянске

00:15 1127

На севере Купянска продолжаются поисково-ударные действия Вооруженных сил Украины против российских войск. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

По его словам, в самом городе проводятся активные контрдиверсионные мероприятия. Для их эффективного проведения въезд для гражданских временно ограничен.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс», автор телеграм-канала «Офицер», заявил, что Купянск не подготовлен к обороне.

«В Купянске сейчас даже и не пахнет срезанием выступлений на севере от города, о которых писали несколько дней назад. Ситуация тяжелая, и я не думаю, что будут какие-то кардинальные улучшения. Факт остается фактом — город не подготовлен к обороне», — отметил военный.

Дети погибли в давке на митинге актера
Дети погибли в давке на митинге актера объектив haqqin.az
02:14 101
«Карабах» наводит шороху в Европе, а в Азербайджане не может получить землю для строительства академии
«Карабах» наводит шороху в Европе, а в Азербайджане не может получить землю для строительства академии
02:12 153
Партия Санду лидирует на выборах в Молдове
Партия Санду лидирует на выборах в Молдове обновлено 02:12
02:12 14617
Трамп настроен оптимистично
Трамп настроен оптимистично обновлено 23:55
28 сентября 2025, 23:55 2577
Россия применяет в Украине истребители пятого поколения
Россия применяет в Украине истребители пятого поколения
28 сентября 2025, 22:49 3427
Удар по Белгороду: жители остались без света
Удар по Белгороду: жители остались без света фото; видео
28 сентября 2025, 21:42 3299
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
28 сентября 2025, 21:07 2980
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено 20:18
28 сентября 2025, 20:18 10417
Громкий арест в Турции
Громкий арест в Турции
28 сентября 2025, 20:01 5436
15-минутная тьма в Масазыре
15-минутная тьма в Масазыре ВИДЕО
28 сентября 2025, 19:48 3775
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
28 сентября 2025, 19:29 3211

ЭТО ВАЖНО

