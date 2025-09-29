USD 1.7000
Мэр Нью-Йорка снялся с выборов

00:16 895

Эрик Адамс, действующий мэр Нью-Йорка, объявил в соцсетях, что выходит из предвыборной гонки и прекращает свою кампанию за переизбрание на пост главы мегаполиса, информирует BBC.

Адамс за время пребывания на посту мэра растерял популярность и в предвыборной гонке был аутсайдером. Он баллотировался на выборах как независимый кандидат.

Явным лидером по опросам остается Зохран Мамдани, который называет себя демократическим социалистом и в июле неожиданно победил на праймериз Демократической партии. Он далеко опережает своего ближайшего конкурента, бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который также выступает как независимый кандидат, и республиканца Кертиса Сливу.

Авторитетный опрос New York Times-Siena, проведенный в начале сентября, при этом показал, что если у Мамдани останется всего один конкурент (особенно Куомо), то у этого конкурента отставание будет значительно меньше, чем когда электорат его противников расколот. Это усилило давление на Адамса и Сливу с тем, чтобы они вышли из гонки, отмечает BBC.

Эрик Адамс, бывший нью-йоркский полицейский, победил на выборах мэра Нью-Йорка в 2021 году. На посту мэра его преследовали обвинения в коррупции. Адамс все это отрицал, администрация Трампа велела прокурорам снять с него обвинения, но скандал окончательно подорвал его популярность. Отношения Адамса с истеблишментом Демократической партии испортились еще раньше из-за того, что он критиковал политику администрации Байдена в области иммиграции.

Хотя Зохран Мамдани по многим вопросам значительно левее руководства демократов, его поддержал целый ряд известных политиков партии, в частности губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

Выборы мэра Нью-Йорка пройдут 4 ноября.

