Дуров рассказал о «просьбе» Парижа

Как утверждает Дуров, спецслужбы обратились к нему через посредника с просьбой «помочь молдавскому правительству». Посредник сообщил, что в обмен французская разведка «расскажет о нем хорошие вещи» судье, ведущему его уголовное дело во Франции.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что год назад спецслужбы Франции просили его цензурировать телеграм-каналы в преддверии президентских выборов в Молдове.

По словам Дурова, в переданном разведкой списке каналов администрация Telegram выявила несколько, которые явно нарушали правила платформы, — и удалила их. Однако вскоре, по его словам, французская сторона предоставила еще один список «проблемных каналов».

«В отличие от первого [списка], почти все эти каналы были легитимными и полностью соответствовали нашим правилам. Их единственной общей чертой было то, что они озвучивали политические позиции, не одобряемые правительствами Франции и Молдовы. Мы отказались выполнить этот запрос», — заявил Дуров, отметив, что продолжит «разоблачать попытки оказать давление с целью введения цензуры в Telegram».

Власти Франции и Молдовы пока не комментировали заявления Дурова.

Заявления прозвучали в день проведения парламентских выборов в Молдове. От исхода этого голосования зависит дальнейший курс страны на евроинтеграцию.