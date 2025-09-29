USD 1.7000
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Дуров рассказал о «просьбе» Парижа

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что год назад спецслужбы Франции просили его цензурировать телеграм-каналы в преддверии президентских выборов в Молдове.

Как утверждает Дуров, спецслужбы обратились к нему через посредника с просьбой «помочь молдавскому правительству». Посредник сообщил, что в обмен французская разведка «расскажет о нем хорошие вещи» судье, ведущему его уголовное дело во Франции.

По словам Дурова, в переданном разведкой списке каналов администрация Telegram выявила несколько, которые явно нарушали правила платформы, — и удалила их. Однако вскоре, по его словам, французская сторона предоставила еще один список «проблемных каналов».

«В отличие от первого [списка], почти все эти каналы были легитимными и полностью соответствовали нашим правилам. Их единственной общей чертой было то, что они озвучивали политические позиции, не одобряемые правительствами Франции и Молдовы. Мы отказались выполнить этот запрос», — заявил Дуров, отметив, что продолжит «разоблачать попытки оказать давление с целью введения цензуры в Telegram».

Власти Франции и Молдовы пока не комментировали заявления Дурова.

Заявления прозвучали в день проведения парламентских выборов в Молдове. От исхода этого голосования зависит дальнейший курс страны на евроинтеграцию.

Дети погибли в давке на митинге актера
Дети погибли в давке на митинге актера объектив haqqin.az
«Карабах» наводит шороху в Европе, а в Азербайджане не может получить землю для строительства академии
«Карабах» наводит шороху в Европе, а в Азербайджане не может получить землю для строительства академии
Партия Санду лидирует на выборах в Молдове
Партия Санду лидирует на выборах в Молдове обновлено 02:12
Трамп настроен оптимистично
Трамп настроен оптимистично обновлено 23:55
Россия применяет в Украине истребители пятого поколения
Россия применяет в Украине истребители пятого поколения
Удар по Белгороду: жители остались без света
Удар по Белгороду: жители остались без света фото; видео
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено 20:18
Громкий арест в Турции
Громкий арест в Турции
15-минутная тьма в Масазыре
15-минутная тьма в Масазыре ВИДЕО
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
