«Карабах» наводит шороху в Европе, а в Азербайджане не может получить землю для строительства академии

Но не будем забывать, что параллельно с основной командой « Карабах а» в Юношеской лиге УЕФА играет команда U-19, а она проиграла «Бенфике» со счетом 1:7. И это, конечно, повод в очередной раз задуматься о сегодняшнем плачевном состоянии детско-юношеского футбола в Азербайджане.

1 октября чемпион Азербайджана « Карабах » проведет в Баку матч 2-го тура Лиги чемпионов. Соперником будет датский «Копенгаген». После того, как команда Гурбана Гурбанова сотворила главную сенсацию 1-го тура Лиги чемпионов, в великолепном стиле обыграв в Лиссабоне «Бенфику» (3:2), и без того большой интерес к первой домашней игре « Карабах а» возрос в разы.

Интересно, что у многократного чемпиона Азербайджана, бесспорного гегемона отечественного футбола «Карабаха» фактически нет своей академии. Почему? У клуба нет участка для ее строительства. Руководство агдамцев уже много лет просит выделить землю, где клуб на свои средства сможет построить поля и здание, в котором будут проживать юные футболисты.

В 2023 году президент клуба Тахир Гезяль заявил:

«Я согласен, что у «Карабаха» нет достойной академии. Но мы уже два года ждем, чтобы государство выделило нам землю. Понимаем, что без академии клуб - это не клуб. Но это большой проект. Для него нужна территория. Через три года после того, как нам выделят участок, наша академия будет построена».

Время прошло, а землю «Карабах» так и не получил. На днях гендиректор агдамцев Эмрах Челикель вновь коснулся этой проблемы.

«В 2017 году, когда мы впервые попали в Лигу чемпионов, нас принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, - цитирует гендиректора Sportinfo. - Во встрече принимал участие и президент АФФА Ровнаг Абдуллаев. Было дано указание, чтобы «Карабаху» в Сураханах создали все условия. Но за столько лет нет никаких изменений.

Мы хотим растить футболистов в своей академии. Хотим построить ее за свой счет. Самое удобное место для строительства - это участок в Сураханах рядом с базой основной команды. Возведение академии на этой пустующей территории станет для нас большим преимуществом. Благодаря тому, что она находится рядом с основной базой и руководство клуба, и лично Гурбан Гурбанов смогут контролировать процесс».