Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

«Карабах» наводит шороху в Европе, а в Азербайджане не может получить землю для строительства академии

1 октября чемпион Азербайджана «Карабах» проведет в Баку матч 2-го тура Лиги чемпионов. Соперником будет датский «Копенгаген». После того, как команда Гурбана Гурбанова сотворила главную сенсацию 1-го тура Лиги чемпионов, в великолепном стиле обыграв в Лиссабоне «Бенфику» (3:2), и без того большой интерес к первой домашней игре «Карабаха» возрос в разы.

Но не будем забывать, что параллельно с основной командой «Карабаха» в Юношеской лиге УЕФА играет команда U-19, а она проиграла «Бенфике» со счетом 1:7. И это, конечно, повод в очередной раз задуматься о сегодняшнем плачевном состоянии детско-юношеского футбола в Азербайджане.

Юноши "Карабаха" пропустили семь голов в Лиссабоне. Таков уровень детско-юношеского футбола в Азербайджане

Интересно, что у многократного чемпиона Азербайджана, бесспорного гегемона отечественного футбола «Карабаха» фактически нет своей академии. Почему? У клуба нет участка для ее строительства. Руководство агдамцев уже много лет просит выделить землю, где клуб на свои средства сможет построить поля и здание, в котором будут проживать юные футболисты. 

В 2023 году президент клуба Тахир Гезяль заявил:

«Я согласен, что у «Карабаха» нет достойной академии. Но мы уже два года ждем, чтобы государство выделило нам землю. Понимаем, что без академии клуб - это не клуб. Но это большой проект. Для него нужна территория. Через три года после того, как нам выделят участок, наша академия будет построена».

Время прошло, а землю «Карабах» так и не получил. На днях гендиректор агдамцев Эмрах Челикель вновь коснулся этой проблемы.

«В 2017 году, когда мы впервые попали в Лигу чемпионов, нас принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, - цитирует гендиректора Sportinfo. - Во встрече принимал участие и президент АФФА Ровнаг Абдуллаев. Было дано указание, чтобы «Карабаху» в Сураханах создали все условия. Но за столько лет нет никаких изменений.

Мы хотим растить футболистов в своей академии. Хотим построить ее за свой счет. Самое удобное место для строительства - это участок в Сураханах рядом с базой основной команды. Возведение академии на этой пустующей территории станет для нас большим преимуществом. Благодаря тому, что она находится рядом с основной базой и руководство клуба, и лично Гурбан Гурбанов смогут контролировать процесс».

Эмрах Челикель и "Карабах" так и не получили ответа от Ровшана Наджафа

Тут важно отметить, что «Карабах» не просит подарить ему эту территорию, а предлагает взять ее в аренду. Землю, где построены стадион «Азерсун Арена» и база основной команды, клуб также арендует. У SOCAR. Прилегающая территория тоже находится на балансе Госнефтекомпании Азербайджана.

«За эти годы руководство АФФА сменилось, но изменений не произошло, несмотря на то, что указание было дано на самом высшем уровне, - продолжает Эмрах Челикель. - Новый президент АФФА Ровшан Наджаф после избрания побывал на базе «Карабаха». Мы рассказали ему о нашей проблеме, показали территорию. Сказали, что нуждаемся в ней, а также подчеркнули, что земля находится на балансе SOCAR. Он сказал, что примет меры и проинформирует нас. Но до сих пор ответа нет».

