Дети погибли в давке на митинге актера

Тамилнад (Индия). По меньшей мере 40 человек, включая детей, погибли в давке на митинге актера-политика Виджая
Киев (Украина). Разрушения, вызванные российской ракетой во время атаки на Киев. Россия нанесла удары по украинской столице и другим регионам, применив около 600 беспилотников и 40 ракет, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека
Газа (Палестина). Израильский авиаудар по высотному жилому дому
Нью-Йорк (США). Протесты против иммиграционной и таможенной полиции у здания иммиграционного суда США на Манхэттене
Кишинев (Молдова). В стране состоялись парламентские выборы
Хуалянь (Тайвань). Снимок с дрона: грязь покрывает районы Хуаляня из-за наводнения, вызванного супертайфуном Рагаса
Самбуру (Кения). Гонки на верблюдах