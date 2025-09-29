USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Дети погибли в давке на митинге актера

02:14

Тамилнад (Индия). По меньшей мере 40 человек, включая детей, погибли в давке на митинге актера-политика Виджая

Киев (Украина). Разрушения, вызванные российской ракетой во время атаки на Киев. Россия нанесла удары по украинской столице и другим регионам, применив около 600 беспилотников и 40 ракет, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека

Газа (Палестина). Израильский авиаудар по высотному жилому дому

Нью-Йорк (США). Протесты против иммиграционной и таможенной полиции у здания иммиграционного суда США на Манхэттене

Кишинев (Молдова). В стране состоялись парламентские выборы

Хуалянь (Тайвань). Снимок с дрона: грязь покрывает районы Хуаляня из-за наводнения, вызванного супертайфуном Рагаса

Самбуру (Кения). Гонки на верблюдах

Дети погибли в давке на митинге актера
Дети погибли в давке на митинге актера
02:14
«Карабах» наводит шороху в Европе, а в Азербайджане не может получить землю для строительства академии
«Карабах» наводит шороху в Европе, а в Азербайджане не может получить землю для строительства академии
02:12
Партия Санду лидирует на выборах в Молдове
Партия Санду лидирует на выборах в Молдове
02:12
Трамп настроен оптимистично
Трамп настроен оптимистично
28 сентября 2025, 23:55
Россия применяет в Украине истребители пятого поколения
Россия применяет в Украине истребители пятого поколения
28 сентября 2025, 22:49
Удар по Белгороду: жители остались без света
Удар по Белгороду: жители остались без света
28 сентября 2025, 21:42
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
28 сентября 2025, 21:07
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже
28 сентября 2025, 20:18
Громкий арест в Турции
Громкий арест в Турции
28 сентября 2025, 20:01
15-минутная тьма в Масазыре
15-минутная тьма в Масазыре
28 сентября 2025, 19:48
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
28 сентября 2025, 19:29

