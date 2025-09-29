Трамп «не покажет зубы» Путину

Резкая риторика президента Трампа в отношении России является лишь «тактикой», направленной на то, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров, объясняет поведение своего босса один из представителей администрации, разумеется, на условиях анонимности. Это разъяснение поступило сутки спустя после того, как Трамп поразил всех союзников США тем, что признал: Украина не проигрывает войну, а может вернуть все свои захваченные территории. Зарубежные наблюдатели отметили два принципиально новых высказывания президента США. Первое – они полностью противоречат предыдущей, высказанной неоднократно концепции о том, что Украина не может победить превосходящего по силе противника. Второе - они идут вразрез с былым мнением Трампа о том, что война закончится тем, что Украина согласится с потерей своих территорий.

И уж, конечно, было совершенно неожиданным предположение Трампа, что Киев может не только вернуть свои земли, но «кто знает» (слова Трампа) пойти дальше. Кроме того, отвечая на вопрос журналистов, Трамп объявил о праве стран НАТО сбивать летательные аппараты, которые нарушили их границы. Наконец, как говорится, вишенкой на трамповском торте было его сравнение России с «бумажным тигром». Совсем в духе Китая, который так при Мао называл Америку. Однако на следующий день вице-президент Джей Ди Вэнс обрушил на них ушат холодной воды. В унисон с ним вещал госсекретарь Марко Рубио, который говорит, что мир будет достигнут не на поле боя, а в результате переговоров. Влиятельный журнал Foreign Policy считает, что разворот Трампа, безусловно вызван разочарованием президента США в господине Путине, который не демонстрирует своего желания прекратить бойню. Трамп так старался угодить своему гостю на встрече в Анкоридже, расстелил красную дорожку, жал ему руку и заглядывал в глаза. И что в результате? Россия после этого саммита лишь нарастила число ракетных ударов по Украине. А после встречи в Белом доме Трампа с президентом Польши Каролем Навроцким территорию Польши атаковал рой российских дронов. Однако вполне оправданный скепсис в отношении резкого изменения политики Трампа у многих европейских лидеров связан с тем, что президент США никак не обозначил своих планов в отношении Украины и России. Он не заявил о том, что наложит грозные санкции на Кремль, как от него давно ожидают. Трамп ни словом не обмолвился о дальнейших поставках тяжелого вооружения, в частности дальнобойных ракет Киеву. То есть речь идет лишь о «переговорной тактике», а не о разрыве броманса с Путиным. К тому же европейцы убеждены, что новый «сладостный стиль» Трампа не продлится долго.