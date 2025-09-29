У Трампа разрешили бить вглубь России американским оружием

Президент США Дональд Трамп не против дальнобойных ударов Украины по России, но еще не принял решение по передаче Киеву ракет «Томагавк». Об этом в эфире Fox News заявил его спецпредставитель Кит Келлог.

В ответ на вопрос: «Вы говорите, что это позиция президента — разрешить Украине наносить дальние удары по России, что это было санкционировано президентом?» Келлог ответил: «Думаю, если прочитать, что он сказал, и прочитать, что сказал вице-президент Вэнс, а также госсекретарь Рубио, то ответ — да».

На вопрос о передаче ракет «Томагавк» Келлог сказал: «Это решение пока не принято».

Ранее сообщалось, что Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским допустил отмену ограничений на использование Киевом американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. При этом он не стал брать на себя прямых обязательств по снятию ограничений.