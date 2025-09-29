USD 1.7000
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Небольшой дрон нарушил работу румынского аэропорта

Появление гражданского беспилотника в районе взлетно-посадочной полосы 28 сентября нарушило работу Международного аэропорта имени Анри Коандэ в Бухаресте. Об этом сообщила Национальная компания бухарестских аэропортов (CNAB).

О небольшом гражданском дроне диспетчеры узнали от экипажа самолета Airbus A330 авиакомпании Turkish Airlines, заходившего на посадку. В ответ были приняты меры предосторожности: прием рейсов приостановили примерно на 40 минут, несколько воздушных судов переместили в безопасные зоны, а девять бортов направили на посадку на другую взлетно-посадочную полосу.

Румынские власти продолжают поиски оператора беспилотника. Запуск дронов вблизи гражданских и военных аэропортов в стране строго запрещен и предусматривает уголовную ответственность. Как напоминает Радио Румынии, 19 сентября гражданский БПЛА уже фиксировали примерно в четырех километрах от того же аэропорта.

