Полковник Джалал Гурбанов посвятил песню павшим героям: «Мой сын – герой!»

фото; видео
Отдел информации
10:22 1406

Член Союза писателей Азербайджана полковник Джалал Гурбанов опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях обращение в связи с пятой годовщиной начала Отечественной войны.

Он поделился песней под названием «Мой сын — герой!», слова которой принадлежат самому Джалалу Гурбанову, музыка — Джамалу Гурбанову, а исполнителями стали народные артисты Азербайджана Азер Зейналов и Азерин, а также победитель конкурса мугама Ахад Агаев.

Композиция, сопровождаемая проникновенными кадрами, вызвала интерес у слушателей.

Свою публикацию Джалал Гурбанов сопроводил следующими словами: «Сегодня мы с почтением вспоминаем наших священных шехидов. Они освободили наши земли, написали нашу гордую историю и увековечили Родину. И именно в эту пятую годовщину я делюсь с вами песней «Мой сын — герой!», написанной мной от имени матерей и отцов павших героев.

Мой сын — не сегодня, не завтра, он навсегда!

Он — герой, вписавший историю в историю Азербайджана!

Да, ваш сын — это Джаваншир, он — Наби, он — Кероглу.

Это сын-тюрок, который, словно сталь, отдает жизнь за Родину!

Это храбрый воин, освободивший землю, принесший честь народу и вписавший свое имя в вечность.

Но не забывайте: вы тоже герои! Ведь именно вы воспитали таких сыновей и доверили их Родине.

Когда мы возносим молитвы за души наших шехидов, перед глазами оживает: гордость Шуши, полные надежды завтрашние дни Ходжавенда, скалы Джебраила, цветущие сады Физули, высокие леса Зангилана, родники Губадлы, горы Лачина, бурные воды Кельбаджара, светлое завтра Агдама и ожидаемые с надеждой Ходжалы и Ханкенди.

Сегодня, преклоняясь перед душами наших шехидов и дорогой памятью матерей и отцов, мы всем сердцем говорим: «Ваш сын — герой!»

Сегодня, склоняя головы перед душами наших шехидов и светлой памятью матерей и отцов, мы от всего сердца говорим: «Ваш сын – герой!»

Отметим, что возглавляемая Джалалом Гурбановым компания Fire Land Production всегда уделяет внимание семьям шехидов. Так, при поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации Fire Land Production на протяжении уже 5 лет реализуются проекты «Мой отец – герой» и «Мой сын – герой» с участием семей шехидов, павших за Родину в ходе Первой и Второй Карабахской войн, боев в Товузе и Апрельских боев, а также антитеррористической операции. За это время в проектах приняли участие более 5000 детей и близких шехидов.

Следуя рекомендациям президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева о постоянном внимании к семьям шехидов, Fire Land Production неизменно радует матерей и детей отважных сынов Родины, отдавших жизнь за нее, и стала для семей шехидов близким и дорогим другом.

ЭТО ВАЖНО

