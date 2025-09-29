Корпорации бегут от Трампа

Жесткая иммиграционная политика и непредсказуемый курс президента США Дональда Трампа побуждают ряд транснациональных компаний рассматривать перенос части своей деятельности за пределы Соединенных Штатов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей компаний и консультантов.

Как сообщает издание, «хаотичное введение новых правил выдачи виз для высококвалифицированных работников и действия Трампа против политических оппонентов вновь вызвали тревогу в советах директоров», которые уже ранее выражали обеспокоенность «периодическими повышениями и снижениями тарифов». Руководители компаний также указывают на расплывчатость президентских указов, что, по их словам, увеличивает риски ведения бизнеса в США. В публикации отмечается, что некоторые европейские фирмы уже заявили о сокращении инвестиций в американскую экономику.

«Это увеличивает стоимость капитала», – пояснил глава одной из европейских транснациональных корпораций.

Он отметил, что компании вынуждены увеличивать краткосрочные вложения, действовать в рамках строгого минимума, что в конечном итоге приводит к снижению объемов инвестиций в США. Как утверждают консультанты, ужесточение иммиграционной политики со стороны американских властей заставляет бизнес разрабатывать планы на случай форс-мажоров и делает размещение рабочих мест за пределами страны более привлекательным вариантом.

Основатель консалтинговой компании McIndoe Risk Advisory Брюс Макиндоу полагает, что нынешняя администрация США в своей политике фактически занимает антииммиграционную позицию. По его словам, в связи с этим компании все чаще рассматривают возможность наращивания потенциала за пределами страны.

Как напоминает Financial Times, 19 сентября власти объявили о введении сбора в размере $100 тыс. за визы H1-B, которые активно используются технологическими компаниями для привлечения иностранных инженеров и других квалифицированных специалистов. Владельцам таких виз, находящимся за пределами США, предписали немедленно вернуться в страну, чтобы избежать уплаты сбора. Впоследствии администрация уточнила, что пошлина будет применяться только к новым заявлениям.

Адвокат компании Vialto Partners Лорен Маллен, специализирующаяся на визовом сопровождении бизнеса и сотрудников, отметила, что компании теперь сосредоточены на оценке издержек – стоит ли оплачивать сбор или целесообразнее перевести ключевых специалистов за границу как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.