Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Президент Сирии встретился с главой влиятельной еврейской организации

10:34 834

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа встретился с президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером в Нью-Йорке.

Всемирный еврейский конгресс был основан 13 августа 1936 года в Женеве Нахумом Гольдманом и представителями еврейских общин из 32 стран. Согласно своей миссии, главная цель Всемирного еврейского конгресса — «действовать как дипломатическая рука еврейского народа».

Членство в ВЕК открыто для всех представительных еврейских групп или общин, независимо от социальной, политической или экономической идеологии принимающей страны. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке.

Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 539
Через несколько дней Азербайджан и Узбекистан могут стать хозяевами чемпионата мира по футболу
Через несколько дней Азербайджан и Узбекистан могут стать хозяевами чемпионата мира по футболу
11:55 816
Украинцы уничтожили российский вертолет дроном
Украинцы уничтожили российский вертолет дроном видео
11:52 956
Задержали Чемезова
Задержали Чемезова
11:38 1603
У Трампа разрешили бить вглубь России американским оружием
У Трампа разрешили бить вглубь России американским оружием
10:16 2790
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта все еще актуально
28 сентября 2025, 16:46 5063
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 2337
Тень Первой мировой: в ЕС испугались России
Тень Первой мировой: в ЕС испугались России
11:19 1036
Украинские дроны атаковали Подмосковье
Украинские дроны атаковали Подмосковье видео
11:00 1563
Россия столкнулась с нехваткой личного состава и проблемами логистики
Россия столкнулась с нехваткой личного состава и проблемами логистики ISW
10:54 1618
И шведы захотели ядерное оружие
И шведы захотели ядерное оружие
10:40 849

