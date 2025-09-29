Президент Сирии встретился с главой влиятельной еврейской организации

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа встретился с президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером в Нью-Йорке.

Всемирный еврейский конгресс был основан 13 августа 1936 года в Женеве Нахумом Гольдманом и представителями еврейских общин из 32 стран. Согласно своей миссии, главная цель Всемирного еврейского конгресса — «действовать как дипломатическая рука еврейского народа».

Членство в ВЕК открыто для всех представительных еврейских групп или общин, независимо от социальной, политической или экономической идеологии принимающей страны. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке.