У Азербайджана уже 10 медалей на домашних Играх СНГ

На данный момент в активе Азербайджана 10 медалей - 6 серебряных и 4 бронзовые.

Еще три медали в общую копилку нашей команды на дистанции в 200 метров баттерфляем принесли Октай Гусейнов (серебро), Мехри Абдурахманлы (серебро) и Анастасия Гнуссина (бронза).

Сборная Азербайджана по плаванию продолжает завоевывать медали на Играх СНГ в Гяндже.

Сегодня, в четвертый соревновательный день III Игр стран СНГ, спортсмены будут состязаться в восьми видах спорта.

У сборной Азербайджана на данный момент 7 медалей - 4 серебра и 3 бронзы, завоеванные в трех видах спорта. У нас три серебра в настольном теннисе и одно - в плавании. Бронза добыта в плавании (2) и стендовой стрельбе (1).

Сегодня в Олимпийском спорткомплексе Габалы завершится турнир по настольному теннису. В Габале же состоятся очередные матчи между футбольными сборными U-16. В группе «В» Беларусь встретится с Узбекистаном, а в группе «А», где выступает Азербайджан, Кыргызстан сыграет с Таджикистаном. Напомним, в первом матче азербайджанские футболисты обыграли таджиков - 1:0.

В Габалинском стрелковом центре состоятся квалификационные и финальные соревнования по стендовой стрельбе.

Во Дворце спорта Гянджи продолжается турнир по плаванию. Также здесь сегодня стартуют волейбольные матчи. В группе «А» сборная Азербайджана встретится с Таджикистаном, а в группе «B» Беларусь с Кыргызстаном.

В Гёйгёльском Олимпийском комплексе сегодня пройдут соревнования по самбо. В Евлахском Олимпийском спорткомплексе стартует боксерский турнир, а в Мингячевирском Олимпийском центре «Кюр» начнутся соревнования по таэквондо.