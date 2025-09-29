USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
Подписаться на уведомления
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Новость дня
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

У Азербайджана уже 10 медалей на домашних Играх СНГ

обновлено 11:26
Отдел спорта
11:26 647

Сборная Азербайджана по плаванию продолжает завоевывать медали на Играх СНГ в Гяндже.

Еще три медали в общую копилку нашей команды на дистанции в 200 метров баттерфляем принесли Октай Гусейнов (серебро), Мехри Абдурахманлы (серебро) и Анастасия Гнуссина (бронза).

На данный момент в активе Азербайджана 10 медалей - 6 серебряных и 4 бронзовые.

*** 10:42

Сегодня, в четвертый соревновательный день III Игр стран СНГ,  спортсмены будут состязаться в восьми видах спорта.

У сборной Азербайджана на данный момент 7 медалей - 4 серебра и 3 бронзы, завоеванные в трех видах спорта. У нас три серебра в настольном теннисе и одно - в плавании. Бронза добыта в плавании (2) и стендовой стрельбе (1).

Сегодня в Олимпийском спорткомплексе Габалы завершится турнир по настольному теннису. В Габале же состоятся очередные матчи между футбольными сборными U-16. В группе «В» Беларусь встретится с Узбекистаном, а в группе «А», где выступает Азербайджан, Кыргызстан сыграет с Таджикистаном. Напомним, в первом матче азербайджанские футболисты обыграли таджиков - 1:0.

В Габалинском стрелковом центре состоятся квалификационные и финальные соревнования по стендовой стрельбе.

Во Дворце спорта Гянджи продолжается турнир по плаванию. Также здесь сегодня стартуют волейбольные матчи. В группе «А» сборная Азербайджана встретится с Таджикистаном, а в группе «B» Беларусь с Кыргызстаном.

В Гёйгёльском Олимпийском комплексе сегодня пройдут соревнования по самбо. В Евлахском Олимпийском спорткомплексе стартует боксерский турнир, а в Мингячевирском Олимпийском центре «Кюр» начнутся соревнования по таэквондо.

Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 540
Через несколько дней Азербайджан и Узбекистан могут стать хозяевами чемпионата мира по футболу
Через несколько дней Азербайджан и Узбекистан могут стать хозяевами чемпионата мира по футболу
11:55 818
Украинцы уничтожили российский вертолет дроном
Украинцы уничтожили российский вертолет дроном видео
11:52 959
Задержали Чемезова
Задержали Чемезова
11:38 1606
У Трампа разрешили бить вглубь России американским оружием
У Трампа разрешили бить вглубь России американским оружием
10:16 2792
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта все еще актуально
28 сентября 2025, 16:46 5064
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 2341
Тень Первой мировой: в ЕС испугались России
Тень Первой мировой: в ЕС испугались России
11:19 1038
Украинские дроны атаковали Подмосковье
Украинские дроны атаковали Подмосковье видео
11:00 1565
Россия столкнулась с нехваткой личного состава и проблемами логистики
Россия столкнулась с нехваткой личного состава и проблемами логистики ISW
10:54 1619
И шведы захотели ядерное оружие
И шведы захотели ядерное оружие
10:40 851

ЭТО ВАЖНО

Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 540
Через несколько дней Азербайджан и Узбекистан могут стать хозяевами чемпионата мира по футболу
Через несколько дней Азербайджан и Узбекистан могут стать хозяевами чемпионата мира по футболу
11:55 818
Украинцы уничтожили российский вертолет дроном
Украинцы уничтожили российский вертолет дроном видео
11:52 959
Задержали Чемезова
Задержали Чемезова
11:38 1606
У Трампа разрешили бить вглубь России американским оружием
У Трампа разрешили бить вглубь России американским оружием
10:16 2792
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта все еще актуально
28 сентября 2025, 16:46 5064
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 2341
Тень Первой мировой: в ЕС испугались России
Тень Первой мировой: в ЕС испугались России
11:19 1038
Украинские дроны атаковали Подмосковье
Украинские дроны атаковали Подмосковье видео
11:00 1565
Россия столкнулась с нехваткой личного состава и проблемами логистики
Россия столкнулась с нехваткой личного состава и проблемами логистики ISW
10:54 1619
И шведы захотели ядерное оружие
И шведы захотели ядерное оружие
10:40 851
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться