USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
Подписаться на уведомления
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Новость дня
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

И шведы захотели ядерное оружие

10:40 851

В Швеции заговорили о создании собственного ядерного оружия. Как пишет издание The Times, в стране разгорается дискуссия о том, стоит ли попытаться создать собственные ядерные арсеналы — в одиночку или совместно с новыми европейскими союзниками по НАТО.

Газета напоминает, что в 1956 и 1957 годах власти тайно взорвали мощные приборы на военном испытательном полигоне в Лапландии в рамках подготовки к национальной программе создания ядерного оружия. Пока обсуждение остаётся в основном спекулятивным, и нет доказательств того, что правительство серьёзно намерено разрабатывать ядерные боеголовки, однако дебаты уже вышли в политическую плоскость.

«Швеция уже давно обладала обширным опытом в области ядерных технологий. Но политическая воля требовала чего-то иного. Я думаю, что в этой ситуации всё должно быть на виду», — заявил Джимми Окессон, лидер правой партии «Шведские демократы», от поддержки которой зависит правящая коалиция.

Несколько недель спустя Роберт Дальшё, исследователь из Шведского института оборонных исследований, заявил на семинаре: «Теперь мы должны обсудить независимое ядерное оружие со шведским компонентом». Похожую позицию высказала и депутат Европарламента Алиса Теодореску Маве: по её мнению, Швеция должна играть свою роль в общей европейской стратегии ядерного сдерживания.

Издание отмечает, что неясно, обладает ли Швеция технологическим и промышленным потенциалом для создания ядерного оружия без значительной помощи со стороны существующей ядерной державы. Хотя в стране работает шесть атомных электростанций, дающих почти треть электроэнергии, последняя из них была построена 40 лет назад.

«Это был бы очень крупный промышленный проект. Многое необходимо развивать, в том числе инфраструктуру для производства материалов, нужных для ядерного оружия, что потребует значительных инвестиций. Думаю, найти необходимые ресурсы будет практически невозможно», — сказал Мартин Голиаф, эксперт по ядерному оружию из Шведского института оборонных исследований.

Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 540
Через несколько дней Азербайджан и Узбекистан могут стать хозяевами чемпионата мира по футболу
Через несколько дней Азербайджан и Узбекистан могут стать хозяевами чемпионата мира по футболу
11:55 819
Украинцы уничтожили российский вертолет дроном
Украинцы уничтожили российский вертолет дроном видео
11:52 960
Задержали Чемезова
Задержали Чемезова
11:38 1606
У Трампа разрешили бить вглубь России американским оружием
У Трампа разрешили бить вглубь России американским оружием
10:16 2793
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта все еще актуально
28 сентября 2025, 16:46 5064
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 2341
Тень Первой мировой: в ЕС испугались России
Тень Первой мировой: в ЕС испугались России
11:19 1040
Украинские дроны атаковали Подмосковье
Украинские дроны атаковали Подмосковье видео
11:00 1565
Россия столкнулась с нехваткой личного состава и проблемами логистики
Россия столкнулась с нехваткой личного состава и проблемами логистики ISW
10:54 1620
И шведы захотели ядерное оружие
И шведы захотели ядерное оружие
10:40 852

ЭТО ВАЖНО

Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 540
Через несколько дней Азербайджан и Узбекистан могут стать хозяевами чемпионата мира по футболу
Через несколько дней Азербайджан и Узбекистан могут стать хозяевами чемпионата мира по футболу
11:55 819
Украинцы уничтожили российский вертолет дроном
Украинцы уничтожили российский вертолет дроном видео
11:52 960
Задержали Чемезова
Задержали Чемезова
11:38 1606
У Трампа разрешили бить вглубь России американским оружием
У Трампа разрешили бить вглубь России американским оружием
10:16 2793
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта все еще актуально
28 сентября 2025, 16:46 5064
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 2341
Тень Первой мировой: в ЕС испугались России
Тень Первой мировой: в ЕС испугались России
11:19 1040
Украинские дроны атаковали Подмосковье
Украинские дроны атаковали Подмосковье видео
11:00 1565
Россия столкнулась с нехваткой личного состава и проблемами логистики
Россия столкнулась с нехваткой личного состава и проблемами логистики ISW
10:54 1620
И шведы захотели ядерное оружие
И шведы захотели ядерное оружие
10:40 852
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться