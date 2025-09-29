USD 1.7000
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Россия столкнулась с нехваткой личного состава и проблемами логистики

ISW
10:54 1620

Российские войска на Новопавловском направлении продолжают пытаться малыми группами просачиваться и обходить украинскую оборону, заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов.

Они стараются закрепиться в небольших населённых пунктах вдоль границы Донецкой и Днепропетровской областей. Однако открытая местность в этом районе неблагоприятна для наступлений, поэтому российским войскам будет сложно находить укрытие в лесополосах, когда начнётся опадение листвы, говорится в отчете Института по изучению войны (ISW).

Также сообщается что российское командование перебрасывает части с юга Украины на восток, однако ранее оно уже направляло войска в приоритетные районы либо из самой России, либо с третьей и четвёртой линий обороны на оккупированной территории Украины. По оценке Трегубова, такая смена указывает на нехватку личного состава у России.

На Покровском направлении российская пехота продолжает атаковать небольшими штурмовыми группами один или два раза в день. Сообщается также и то, что увеличение дальности российских ударных дронов расширяет «зону поражения» для любой техники или личного состава, входящих в эту зону, и осложняет украинскую логистику.

Но российские войска на данном направлении сами сталкиваются с проблемами снабжения и вынуждены доставлять припасы пешком небольшими группами, чтобы избежать обнаружения украинскими дронами.

