Трамп устал от Нетаньяху

Военная операция Израиля в секторе Газа усиливает международную изоляцию страны, и даже самый близкий союзник, США, начинает проявлять нетерпение. Об этом в колонке для газеты The Washington Post написал журналист Ишаан Тарур.

«Изоляция Израиля растет», – отмечает журналист. Автор напомнил, что недавнее выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на 80-й сессии Генассамблеи ООН сопровождалось массовым уходом дипломатов из зала, а его критика западных стран, признавших государство Палестина, осталась без поддержки. Кроме того, указывает Тарур, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) рассматривает возможность исключения израильских команд и сборных из своих турниров, а ряд европейских стран выступают за отстранение Израиля от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» 2026 года.

В своей колонке Тарур отмечает, что «даже [президент США Дональд] Трамп начал проявлять нетерпение по отношению к Нетаньяху». По мнению колумниста The Washington Post, на встрече с израильским премьером 29 сентября в Белом доме американский лидер намерен убедить его принять предложение о прекращении огня в секторе Газа.