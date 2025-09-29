USD 1.7000
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Тень Первой мировой: в ЕС испугались России

Чиновники Европейского союза избегают конфронтации с Россией после инцидентов с дронами, опасаясь возможной эскалации военного конфликта. Об этом сообщает Politico.

«Признать риск проще всего, а определить, как на него реагировать в условиях ЕС, где существует множество конкурирующих интересов, — это уже совсем другая задача. По крайней мере, [чиновники ЕС] могут договориться об одном: не делать ничего, что может привести к полномасштабной войне», — говорится в материале.

Издание отмечает, что европейские чиновники в приватных беседах выражают опасения по поводу возможного повторения «момента Франца Фердинанда» — ситуации, которая в 1914 году привела к стремительной эскалации конфликта и втянула Европу в войну.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNN заявил, что не отдаст немедленный приказ сбивать российские беспилотники при нарушении финской границы. Комментируя слова главы МИД Сергея Лаврова о «войне НАТО и ЕС против России», Стубб подчеркнул, что Финляндия не находится в состоянии войны с РФ.

