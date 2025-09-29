В Азербайджане подорожал общественный транспорт

В соответствии с «Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы» в сфере общественного транспорта поэтапно реализуются мероприятия.

В рамках Государственной программы ведутся важные работы по обновлению инфраструктуры, строительству новых станций метро, приобретению новых вагонов и электрических автобусов, развитию гаражей, депо, энергетического обеспечения и зарядной инфраструктуры для обслуживания вагонов и автобусов.

Для формирования устойчивого механизма финансирования обновления автобусного парка и обеспечения высокого уровня качества услуг общественного транспорта в последние дни главой государства был подписан указ о мерах по совершенствованию регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, что ускорит процесс обновления автобусного парка и предоставления качественных услуг перевозки.

В настоящее время частные транспортные компании продолжают завозить в страну современные автобусы, использующие экологически чистые технологии, то есть работающие на электричестве или сжатом природном газе. В соответствии с государственной программой новыми автобусами оснащаются как Баку, так и регионы страны.

В Гяндже полностью обновлен автобусный парк. В недавно открытом автобусном депо функционируют 244 современных и комфортабельных транспортных средства, используемых на маршрутах города. К концу 2025 года их количество достигнет 280.

В течение 2025 года в столице к перевозкам привлечено около 100 экологически чистых автобусов, а к концу года их число составит 400.

Процесс обновления охватил также город Сумгаит и Апшеронский район — в распоряжение пассажиров переданы 85 современных автобусов.

Кроме того, до конца года в Нахчыван будет доставлено 60 электрических автобусов.

Этот процесс осуществляется и на освобождённых от оккупации территориях. В соответствии с планом «Большое возвращение» в первую очередь предусматривается обеспечение электротранспортом городов Лачин, Ханкенди, Джебраил и Агдам. Эти транспортные средства уже завозятся в страну, для них подготовлено специальное депо.

В целом в рамках проводимых работ до конца 2026 года на внутригородских и внутрирайонных маршрутах освобождённых территорий планируется ввести в эксплуатацию 143 электрических автобуса, а для межгородских (межрайонных) перевозок — 19.

В рамках Государственной программы предпринимаются важные шаги по расширению бакинского метрополитена. В настоящее время завершаются проектные работы по 10 новым станциям. Согласно плану, их строительство будет завершено в предусмотренные сроки и они будут сданы в эксплуатацию. В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию одну новую станцию.

Также реализуются последовательные меры по обновлению вагонного парка метро. В последнее время закуплено 65 новых вагонов, из которых 35 уже запущены в эксплуатацию. Оставшиеся 30 будут введены в эксплуатацию в течение текущего года. До 2030 года планируется приобрести и запустить дополнительно 299 новых вагонов.

Для обеспечения устойчивости пассажирских перевозок и достижения целей государственной программы принято соответствующее решение о регулировании тарифов и утверждены новые расценки:

• Тариф на проезд в метро — 60 гяпиков за одну поездку;

• Нижний предел тарифа на регулярных внутригородских (внутрирайонных), междупоселковых и пригородных автобусных маршрутах, соответствующих современным требованиям и функционирующих только с использованием безналичных платёжных инструментов (тариф зависит от расстояния) — 60 гяпиков.

Эти тарифы вступят в силу с 1 октября 2025 года.

Новые тарифы будут применяться к внутригородским, пригородным и междупоселковым автобусным маршрутам в пределах административной территории города Баку, где оплата проезда осуществляется только безналичными способами, а также к автобусам, работающим на электричестве или сжатом природном газе (CNG).

На первом этапе данное изменение охватит примерно 30% существующей маршрутной сети столицы, отвечающей указанным требованиям. На маршрутах, не соответствующих этим требованиям, изменение цен применяться не будет.

Одновременно тарифное изменение будет действовать и на регулярных автобусных маршрутах между Баку и Сумгаитом, Баку и Апшероном, Сумгаитом и Апшероном, а также в других городах и районах. Эти изменения будут распространяться на автобусы, где оплата осуществляется исключительно безналично и которые работают на электричестве, CNG или дизельном топливе (если произведены после 1 января 2025 года).

Корректировка тарифов положительно повлияет на финансовую устойчивость перевозчиков, ускорит обновление автобусного парка (в ближайшие годы ежегодно ожидается приобретение и привлечение к перевозкам около 400 новых автобусов), обеспечит удобство оплаты для населения, будет способствовать использованию экологически чистых автобусов и росту прозрачности в пассажирских перевозках.

Кроме того, будет стимулироваться переход перевозчиков на безналичные системы оплаты, на основе чего возникнут технические возможности для внедрения дифференцированных тарифов в пассажирских перевозках.