Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Задержали Чемезова

11:38 1624

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов задержан. Это подтвердил источник РБК, знакомый с ситуацией.

Задержание связано с уголовным делом о субсидиях правительства области АО «ОТСК» (дочка «Корпорации СТС»). Перед этим бывшего вице-губернатора вызывали на допрос в Главное следственное управление регионального МВД.

25 сентября его уволили с поста после того, как он стал ответчиком по иску Генпрокуратуры о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС».

Адвокат Мария Кириллова заявила изданию, что Чемезова задержали «при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей».

Как уточняет E1.ru, на Чемезова и других участников дела дал показания экс-министр ЖКХ региона Николай Смирнов. Он утверждал, что «выполнял их указания». Эту информацию РБК также подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

РБК обратился за комментариями к адвокатам Олега Чемезова.

В середине сентября Генеральная прокуратура подала иск с требованием изъять в пользу государства активы «Корпорации СТС». По версии надзорного органа, бизнес-структуры Артема Бикова и Алексея Боброва, которые получили австрийское гражданство и обосновались в Европе, установили монопольный контроль над энергетикой и сферой ЖКХ на территории Урала, а также в ХМАО и ЯНАО.

