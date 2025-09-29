Украинцы уничтожили российский вертолет дроном

ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-28 FPV-дроном, сообщил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Украины Роберт Бровди (Мадьяр).
September 29, 2025
Вчера сообщалось, что военные Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины 27 сентября уничтожили российский автомобиль УАЗ «буханка» как минимум c четырьмя операторами дронов в Мелитополе, сообщает ГУР.
Взрыв произошел на закрытой охраняемой военной базе, расположенной на территории авиагородка Мелитополь Запорожской области.
21 cентября бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Призраки» обнародовали видео уничтожения техники российских войск в аннексированном Крыму.
По данным украинской разведки, были поражены сразу три многоцелевых вертолета Ми-8, а также российская РЛС 55Ж6У «Небо-У».