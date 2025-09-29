USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
Подписаться на уведомления
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Новость дня
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Украинцы уничтожили российский вертолет дроном

видео
11:52 970

ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-28 FPV-дроном, сообщил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Украины Роберт Бровди (Мадьяр).

Вчера сообщалось, что военные Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины 27 сентября уничтожили российский автомобиль УАЗ «буханка» как минимум c четырьмя операторами дронов в Мелитополе, сообщает ГУР.

Взрыв произошел на закрытой охраняемой военной базе, расположенной на территории авиагородка Мелитополь Запорожской области.

21 cентября бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Призраки» обнародовали видео уничтожения техники российских войск в аннексированном Крыму.

По данным украинской разведки, были поражены сразу три многоцелевых вертолета Ми-8, а также российская РЛС 55Ж6У «Небо-У».

Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 559
Через несколько дней Азербайджан и Узбекистан могут стать хозяевами чемпионата мира по футболу
Через несколько дней Азербайджан и Узбекистан могут стать хозяевами чемпионата мира по футболу
11:55 830
Украинцы уничтожили российский вертолет дроном
Украинцы уничтожили российский вертолет дроном видео
11:52 971
Задержали Чемезова
Задержали Чемезова
11:38 1630
У Трампа разрешили бить вглубь России американским оружием
У Трампа разрешили бить вглубь России американским оружием
10:16 2802
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта все еще актуально
28 сентября 2025, 16:46 5065
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 2364
Тень Первой мировой: в ЕС испугались России
Тень Первой мировой: в ЕС испугались России
11:19 1047
Украинские дроны атаковали Подмосковье
Украинские дроны атаковали Подмосковье видео
11:00 1569
Россия столкнулась с нехваткой личного состава и проблемами логистики
Россия столкнулась с нехваткой личного состава и проблемами логистики ISW
10:54 1624
И шведы захотели ядерное оружие
И шведы захотели ядерное оружие
10:40 859

ЭТО ВАЖНО

Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 559
Через несколько дней Азербайджан и Узбекистан могут стать хозяевами чемпионата мира по футболу
Через несколько дней Азербайджан и Узбекистан могут стать хозяевами чемпионата мира по футболу
11:55 830
Украинцы уничтожили российский вертолет дроном
Украинцы уничтожили российский вертолет дроном видео
11:52 971
Задержали Чемезова
Задержали Чемезова
11:38 1630
У Трампа разрешили бить вглубь России американским оружием
У Трампа разрешили бить вглубь России американским оружием
10:16 2802
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта все еще актуально
28 сентября 2025, 16:46 5065
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 2364
Тень Первой мировой: в ЕС испугались России
Тень Первой мировой: в ЕС испугались России
11:19 1047
Украинские дроны атаковали Подмосковье
Украинские дроны атаковали Подмосковье видео
11:00 1569
Россия столкнулась с нехваткой личного состава и проблемами логистики
Россия столкнулась с нехваткой личного состава и проблемами логистики ISW
10:54 1624
И шведы захотели ядерное оружие
И шведы захотели ядерное оружие
10:40 859
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться