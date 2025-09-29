Казнили Чуби-асла

USD 1.7000
Иранские власти 29 сентября казнили Бахмана Чуби-асла, который являлся «одним из самых важных шпионов Израиля в Иране». Об этом со ссылкой на судебное издание Mizan сообщает Reuters.

Агентство напоминает, что в последние месяцы Иран привел в исполнение смертные приговоры в отношении ряда лиц, обвиненных в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад» и участии в ее операциях на территории страны.

«Основной целью «Моссада» при привлечении обвиняемого к сотрудничеству было получение базы данных правительственных учреждений и создание бреши в иранских центрах обработки данных, наряду с чем он преследовал и другие второстепенные цели, в том числе расследование маршрута ввоза электронного оборудования», — отмечает издание.

Согласно данным Reuters, Чуби-асла подавал апелляцию, однако Верховный суд отклонил ее, подтвердив смертный приговор по обвинению в «коррупции на земле».

В июне в Иране были казнены трое человек, признанные виновными в сотрудничестве с «Моссадом» и в контрабанде оборудования, использованного при совершении убийства. В августе смертный приговор был приведен в исполнение в отношении ещё одного мужчины, обвиненного в шпионаже в пользу «Моссада». По утверждению властей, он передал сведения об иранском ученом-ядерщике.

