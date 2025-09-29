Украинцы окружили россиян на Донбассе

Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский по итогам работы в частях, которые действуют на главных направлениях фронта, в том числе на Добропольском.

По его словам, было проведено совещание с командирами частей и подразделений, привлеченных к контрнаступательной операции.

«Благодаря четко спланированным и смелым действиям наших войск часть подразделений врага оказалась в окружении. Общие потери оккупантов на Добропольском направлении составляют 3185 человек, из них безвозвратные — 1769. Также захватчики потеряли 969 единиц вооружения и военной техники», — сообщил Сырский.

Он также подчеркнул, что за период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории составляет около 175 кв. км.

Кроме того, от диверсионных групп зачищено еще почти 195 кв. км.