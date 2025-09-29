USD 1.7000
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
О погоде: дожди, туман и грозы

12:54 1169

30 сентября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых частях полуострова не исключаются осадки, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-17, днем - 18-22 градуса тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых регионах временами ожидаются дожди, не исключаются грозы, град и туман. В отдельных местах осадки будут интенсивными. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16, днем - 18-23, в горах ночью 3-8, днем - 9-14 градусов тепла.

Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 200
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
13:40 2016
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
14:31 494
Али Асадов в Минске
14:30 401
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 5601
Философия грабежа. Религия крови
28 сентября 2025, 19:41 5080
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 1549
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
13:12 2995
Симонян закрыл тему войны
13:14 2359
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
12:44 1458
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 3252

