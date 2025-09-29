О погоде: дожди, туман и грозы

30 сентября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых частях полуострова не исключаются осадки, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 15-17, днем - 18-22 градуса тепла.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых регионах временами ожидаются дожди, не исключаются грозы, град и туман. В отдельных местах осадки будут интенсивными. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 12-16, днем - 18-23, в горах ночью 3-8, днем - 9-14 градусов тепла.