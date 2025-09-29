Саакашвили должен выплатить три миллиона

Тбилисский городской суд обязал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также бывшего начальника его охраны Теймураза Джанашию выплатить в государственную казну до 9 млн лари (более $3 млн), которые были растрачены в годы его правления. Об этом сообщает грузинское агентство «Интерпрессньюс».

Решение внес судья Александр Гзиришвили. С соответствующим иском в суд обратилось Министерство финансов Грузии. Минфин утверждал, что раз в марте 2025 года Саакашвили и Джанашию признали виновными в растрате около 9 млн лари, то необходимо, чтобы указанные деньги вернулись в казну.

Саакашвили и Джанашия предъявлены обвинения по частям 2 и3 статьи 182 Уголовного кодекса, которая подразумевает незаконное присвоение группой лиц крупных сумм денежных средств с использованием своего служебного положения по предварительному сговору.

Михаил Саакашвили приговорен к 8 годам тюремного заключения, а Теймураз Джанашия оштрафован на 300 000 лари, после чего в суде против них государство возбудило гражданский спор с целью взыскания похищенных денег, общая сумма которых составляет 9 млн лари.