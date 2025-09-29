Симонян закрыл тему войны

Спикер парламента Армении Ален Симонян отказался включить в повестку предстоящей сессии Национального собрания, которая откроется 30 сентября, доклад комиссии по 44-дневной войне 2020 года. Об этом пишет газета «Жоховурд».

По данным издания, Симонян обосновал отказ тем, что все установленные законом сроки для публикации итогов работы комиссии уже истекли, и в соответствии с регламентом Национального собрания он не вправе выносить этот документ на повестку сессии.

Газета отмечает, что решение Симоняна вызвало бурную реакцию во фракции и привело к резкому недовольству со стороны председателя комиссии по обороне Андраника Кочаряна, который возглавлял работу временной структуры. Кочарян настаивает, что спикер не имеет права принимать такое решение. Тем не менее Симонян остается непреклонным. Как будет урегулирован этот вопрос, пока неизвестно, пишет «Жоховурд».