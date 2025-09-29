USD 1.7000
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

Крупнейший авиаперевозчик сократит тысячи сотрудников

13:15 1251

Немецкий концерн Lufthansa планирует к 2030 году уволить 4000 сотрудников, занятых в сфере администрирования компании. Изменения будут проходить на фоне цифровизации и автоматизации рабочих процессов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на руководство предприятия в понедельник, 29 сентября.

В то же время в Lufthansa скорректировали целевые показатели по операционной прибыли, увеличив их с 8 до 10 процентов. В текущем году, по заявлению менеджмента компании, оперативная прибыль должна существенно превысить прошлогодний показатель в 1,6 млрд евро.

Концерн Lufthansa, на который работают около 103 тысяч сотрудников, является крупнейшим европейским авиаперевозчиком. Кроме авиакомпании Lufthansa, в концерн входят, в частности, такие авиаперевозчики, как Airlines Swiss, Austrian, Brussels Airlines. Также концерн является миноритарным акционером итальянского авиаперевозчика Ita.

Между тем 30 сентября истекает срок, к которому пилоты компаний Lufthansa и Lufthansa Cargo, являющиеся членами профсоюза Vereinigung Cockpit (VC), намерены принять решение о начале очередной забастовки. Основным требованием пилотов является повышение производственных пенсий. Профсоюз требует, чтобы работодатель вносил более крупные суммы в соответствующий фонд. Менеджмент концерна называет эти требования «неоплатными».

Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 205
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 2026
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 500
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 402
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 5607
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5080
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 1550
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 2997
Симонян закрыл тему войны
Симонян закрыл тему войны
13:14 2368
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
12:44 1459
Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 3253

