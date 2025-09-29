Крупнейший авиаперевозчик сократит тысячи сотрудников

Немецкий концерн Lufthansa планирует к 2030 году уволить 4000 сотрудников, занятых в сфере администрирования компании. Изменения будут проходить на фоне цифровизации и автоматизации рабочих процессов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на руководство предприятия в понедельник, 29 сентября.

В то же время в Lufthansa скорректировали целевые показатели по операционной прибыли, увеличив их с 8 до 10 процентов. В текущем году, по заявлению менеджмента компании, оперативная прибыль должна существенно превысить прошлогодний показатель в 1,6 млрд евро.

Концерн Lufthansa, на который работают около 103 тысяч сотрудников, является крупнейшим европейским авиаперевозчиком. Кроме авиакомпании Lufthansa, в концерн входят, в частности, такие авиаперевозчики, как Airlines Swiss, Austrian, Brussels Airlines. Также концерн является миноритарным акционером итальянского авиаперевозчика Ita.

Между тем 30 сентября истекает срок, к которому пилоты компаний Lufthansa и Lufthansa Cargo, являющиеся членами профсоюза Vereinigung Cockpit (VC), намерены принять решение о начале очередной забастовки. Основным требованием пилотов является повышение производственных пенсий. Профсоюз требует, чтобы работодатель вносил более крупные суммы в соответствующий фонд. Менеджмент концерна называет эти требования «неоплатными».