На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

По российскому заводу прилетел украинский «Нептун»

13:21 1650

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по АО «Карачевский завод «Электродеталь» в Брянской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

По данным ведомства, на территории предприятия произошли взрывы и пожар.

ВМС Украины заявили, что удар был нанесен ракетами «Нептун». Дальность полета ракет – более 240 километров, сообщили в Генштабе. Местные жители и OSINT-исследователи сообщают, что возгорание началось именно в цехах предприятия.

Карачевский завод «Электродеталь» производит различные электрические соединители для военных и общепромышленных применений, включая низкочастотные, высокочастотные и комбинированные соединители. Продукция используется в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях. Это, в частности, соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем, а также компоненты для различных измерительных приборов.

Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 209
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 2029
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 501
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 403
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 5608
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5080
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 1552
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 2997
Симонян закрыл тему войны
Симонян закрыл тему войны
13:14 2371
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
12:44 1460
Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 3253

