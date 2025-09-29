По российскому заводу прилетел украинский «Нептун»

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по АО «Карачевский завод «Электродеталь» в Брянской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

По данным ведомства, на территории предприятия произошли взрывы и пожар.

ВМС Украины заявили, что удар был нанесен ракетами «Нептун». Дальность полета ракет – более 240 километров, сообщили в Генштабе. Местные жители и OSINT-исследователи сообщают, что возгорание началось именно в цехах предприятия.

Карачевский завод «Электродеталь» производит различные электрические соединители для военных и общепромышленных применений, включая низкочастотные, высокочастотные и комбинированные соединители. Продукция используется в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях. Это, в частности, соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем, а также компоненты для различных измерительных приборов.