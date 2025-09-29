USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
Подписаться на уведомления
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
Новость дня
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей

13:23 1555

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал, что производство национального истребителя KAAN тормозится из-за американских санкций. Моторы для самолета застряли в Конгрессе США — их лицензии приостановлены по закону CAATSA, введенному в 2019 году после покупки Турцией российских С-400.

«Чтобы запустить производство KAAN, нужно, чтобы лицензии прошли, и моторы наконец прибыли», — отметил Фидан.

По словам министра, подобные ограничения между союзниками по НАТО — «системная проблема, которая не вписывается в дух партнерства». Это заставляет Турцию искать альтернативы в мире, хотя страна активно развивает свои технологии.

На днях Фидан заявлял, что в ходе «широкой дипломатической работы» Анкаре удалось достичь договоренности об отмене санкций CAATSA, введенных США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Санкции против турецкой оборонной промышленности были введены во время первого президентского срока Трампа за покупку Анкарой у Москвы российских систем ПВО С-400.

Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 214
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 2039
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 507
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 409
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 5616
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5080
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 1556
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3000
Симонян закрыл тему войны
Симонян закрыл тему войны
13:14 2375
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
12:44 1461
Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 3254

ЭТО ВАЖНО

Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 214
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 2039
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 507
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 409
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 5616
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5080
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 1556
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3000
Симонян закрыл тему войны
Симонян закрыл тему войны
13:14 2375
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
12:44 1461
Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 3254
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться