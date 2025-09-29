Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал, что производство национального истребителя KAAN тормозится из-за американских санкций. Моторы для самолета застряли в Конгрессе США — их лицензии приостановлены по закону CAATSA, введенному в 2019 году после покупки Турцией российских С-400.

«Чтобы запустить производство KAAN, нужно, чтобы лицензии прошли, и моторы наконец прибыли», — отметил Фидан.

По словам министра, подобные ограничения между союзниками по НАТО — «системная проблема, которая не вписывается в дух партнерства». Это заставляет Турцию искать альтернативы в мире, хотя страна активно развивает свои технологии.

На днях Фидан заявлял, что в ходе «широкой дипломатической работы» Анкаре удалось достичь договоренности об отмене санкций CAATSA, введенных США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Санкции против турецкой оборонной промышленности были введены во время первого президентского срока Трампа за покупку Анкарой у Москвы российских систем ПВО С-400.