На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
Индия спасает «дочку» «Роснефти»

Индийские власти способствуют восстановлению деятельности Nayara Energy, частично принадлежащей «Роснефти» и пострадавшей от санкций ЕС, что позволяет компании возобновить поставки и экспорт, пишет Bloomberg.

Согласно данным агентства, санкции Европейского союза, введенные два месяца назад, нанесли удар по индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy Ltd., поставив ее в сложное положение. Однако на данный момент предприятие постепенно выходит из кризиса — этому способствуют поддержка со стороны государства и альтернативные механизмы ведения деятельности.

В частности, как сообщает Bloomberg, Государственный банк Индии содействует компании в проведении расчетов в национальной валюте. Кредитная организация UCO Bank уже в начале сентября получила одобрение властей на сотрудничество с Nayara и, как ожидается, будет заниматься обслуживанием ее зарубежных транзакций.

Работа компании постепенно стабилизируется: Nayara не только продолжает обеспечивать топливом более 6,5 тыс. автозаправок внутри страны, но и начинает восстанавливать экспортную логистику — в том числе с использованием плавучих хранилищ и судов, включая подсанкционных.

В то же время, по данным Bloomberg, сложности для Nayara полностью не устранены. Как отмечают источники, даже после переговоров с руководством НПЗ крупные кредиторы с зарубежными активами, включая SBI, продолжают ограничиваться лишь внутренними расчетами в индийских рупиях.

Ранее Bloomberg сообщал, что Индия намерена заменить дешевую российскую нефть поставками из Ирана, чтобы обеспечить свои потребности в импорте, которые покрываются почти на 90%. 

