III Игры стран СНГ 2025: завораживающее исполнение гимна в новом формате

28 сентября 2025 года Гянджа стала центром внимания стран СНГ. На главном стадионе города прошла яркая церемония открытия III Игр Содружества. Грандиозное событие объединило спорт и культуру, продемонстрировав гостям богатые традиции Азербайджана и его возможности в проведении международных мероприятий.
На трибунах присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева.
III Игры стран СНГ открылись в торжественной и вдохновляющей атмосфере. Гянджа встретила гостей ярким шоу, которое надолго останется в памяти участников и зрителей.
Церемония открытия включала парад делегаций, выступления танцевальных коллективов и музыкальные номера. Особое внимание было уделено национальным традициям, которые органично сочетались с современным шоу.
Особенным моментом церемонии стало исполнение Государственного гимна Азербайджана. Честь выступить на главной арене была предоставлена молодому певцу Джамалу Гасымову. Его мощное и проникновенное исполнение вызвало бурные аплодисменты. Атмосфера на стадионе в этот момент стала по-настоящему торжественной: зрители в едином порыве встали, многие пели гимн вместе с артистом.
III Игры стран СНГ проходят в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября 2025 года. В них принимают участие более 1 600 спортсменов из 13 стран. Для Азербайджана это не только спортивное событие, но и возможность продемонстрировать современную инфраструктуру, богатое культурное наследие и гостеприимство. Открытие в Гяндже стало символом того, что страна уверенно занимает свое место на карте крупных международных мероприятий.
September 29, 2025