III Игры стран СНГ 2025: завораживающее исполнение гимна в новом формате

28 сентября 2025 года Гянджа стала центром внимания стран СНГ. На главном стадионе города прошла яркая церемония открытия III Игр Содружества. Грандиозное событие объединило спорт и культуру, продемонстрировав гостям богатые традиции Азербайджана и его возможности в проведении международных мероприятий. На трибунах присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева.

III Игры стран СНГ открылись в торжественной и вдохновляющей атмосфере. Гянджа встретила гостей ярким шоу, которое надолго останется в памяти участников и зрителей. Церемония открытия включала парад делегаций, выступления танцевальных коллективов и музыкальные номера. Особое внимание было уделено национальным традициям, которые органично сочетались с современным шоу. Особенным моментом церемонии стало исполнение Государственного гимна Азербайджана. Честь выступить на главной арене была предоставлена молодому певцу Джамалу Гасымову. Его мощное и проникновенное исполнение вызвало бурные аплодисменты. Атмосфера на стадионе в этот момент стала по-настоящему торжественной: зрители в едином порыве встали, многие пели гимн вместе с артистом.