USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
Подписаться на уведомления
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
Новость дня
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

Россия – щедрая душа

13:53 1146

Россия остается «приверженной гуманитарной политике» и готова «поставлять еду в Европу в необходимом объеме», заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на фоне введения с 1 июля Евросоюзом пошлин на зерновые и масличные культуры, а также продукты их переработки из России и Беларуси.

«В прошлом году поставили большой объем твердой пшеницы, особенно в Италию в связи с производством макаронных изделий. Если людям нужна еда, будем поставлять еду. Если ЕС не хочет кормить своих жителей, значит, это их выбор… Сейчас, после одобрения пошлин ЕС, безусловно, будем искать другие рынки сбыта», - заявила она.

Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 225
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 2052
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 519
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 416
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 5627
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5082
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 1564
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3004
Симонян закрыл тему войны
Симонян закрыл тему войны
13:14 2386
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
12:44 1466
Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 3260

ЭТО ВАЖНО

Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 225
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 2052
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 519
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 416
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 5627
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5082
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 1564
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3004
Симонян закрыл тему войны
Симонян закрыл тему войны
13:14 2386
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
12:44 1466
Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 3260
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться