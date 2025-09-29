Россия – щедрая душа

Россия остается «приверженной гуманитарной политике» и готова «поставлять еду в Европу в необходимом объеме», заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на фоне введения с 1 июля Евросоюзом пошлин на зерновые и масличные культуры, а также продукты их переработки из России и Беларуси.

«В прошлом году поставили большой объем твердой пшеницы, особенно в Италию в связи с производством макаронных изделий. Если людям нужна еда, будем поставлять еду. Если ЕС не хочет кормить своих жителей, значит, это их выбор… Сейчас, после одобрения пошлин ЕС, безусловно, будем искать другие рынки сбыта», - заявила она.