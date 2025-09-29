USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
Подписаться на уведомления
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
Новость дня
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

Санкции возвращаются: европейцы заморозили счета иранцев

13:58 442

Совет Евросоюза решил, вслед за Великобританией, Германией и Францией («евротройка»), частично восстановить санкции против Ирана, которые были приостановлены в 2015 году. Об этом сообщает «Коммерсант».

В заявлении Совета ЕС указано, что санкции включают запрет на экспорт оружия в Иран и передачу любых предметов, материалов, товаров и технологий, способных способствовать деятельности, связанной с обогащением урана. Также запрещены поставки оборудования для энергосектора, золота и других драгоценных металлов в исламскую республику. ЕС вновь вводит заморозку активов Центробанка Ирана и крупнейших иранских коммерческих кредитных организаций.

28 сентября по инициативе «евротройки» санкции Совета Безопасности ООН против Ирана были восстановлены, на что Тегеран пообещал дать «решительный ответ». Механизм snapback, предусмотренный ядерной сделкой 2015 года (СВПД), был активирован из-за нарушений условий со стороны Ирана. Гарантами сделки выступили Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция и США. Соединенные Штаты в 2018 году покинули соглашение.

Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 226
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 2054
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 521
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 417
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 5629
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5082
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 1565
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3005
Симонян закрыл тему войны
Симонян закрыл тему войны
13:14 2386
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
12:44 1466
Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 3261

ЭТО ВАЖНО

Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 226
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 2054
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 521
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 417
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 5629
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5082
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 1565
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3005
Симонян закрыл тему войны
Симонян закрыл тему войны
13:14 2386
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
12:44 1466
Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 3261
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться