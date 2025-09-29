Санкции возвращаются: европейцы заморозили счета иранцев

Совет Евросоюза решил, вслед за Великобританией, Германией и Францией («евротройка»), частично восстановить санкции против Ирана, которые были приостановлены в 2015 году. Об этом сообщает «Коммерсант».

В заявлении Совета ЕС указано, что санкции включают запрет на экспорт оружия в Иран и передачу любых предметов, материалов, товаров и технологий, способных способствовать деятельности, связанной с обогащением урана. Также запрещены поставки оборудования для энергосектора, золота и других драгоценных металлов в исламскую республику. ЕС вновь вводит заморозку активов Центробанка Ирана и крупнейших иранских коммерческих кредитных организаций.

28 сентября по инициативе «евротройки» санкции Совета Безопасности ООН против Ирана были восстановлены, на что Тегеран пообещал дать «решительный ответ». Механизм snapback, предусмотренный ядерной сделкой 2015 года (СВПД), был активирован из-за нарушений условий со стороны Ирана. Гарантами сделки выступили Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция и США. Соединенные Штаты в 2018 году покинули соглашение.