На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
Новость дня
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

Кремль «внимательно анализирует» заявления Вэнса

13:56 775

В Кремле слышали заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что США рассматривают возможность поставки Украине ракет Tomahawk. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.

«Мы действительно слышали эти заявления, мы внимательно их анализируем... Конечно же, внимательно следят наши военные специалисты. Вопрос [в том], кто может запускать ракеты. Будут ли это делать украинцы или американские военные. Кто будет давать целеполагание», — сказал он.

Вэнс 28 сентября заявил, что США обсуждают возможность поставок в Украину крылатых ракет Tomahawk, но решение остается за президентом страны Дональдом Трампом: «Окончательное решение по этому вопросу примет президент... Я оставляю слово за президентом, но я знаю, что мы прямо сейчас обсуждаем этот вопрос».

The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что украинский президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке запросил у Трампа ракеты Tomahawk (дальность полета до 2,5 тыс. км).

Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 226
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 2056
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 522
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 418
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 5632
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5083
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 1565
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3006
Симонян закрыл тему войны
Симонян закрыл тему войны
13:14 2387
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
12:44 1466
Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 3263

ЭТО ВАЖНО

