Кремль «внимательно анализирует» заявления Вэнса

В Кремле слышали заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что США рассматривают возможность поставки Украине ракет Tomahawk. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.

«Мы действительно слышали эти заявления, мы внимательно их анализируем... Конечно же, внимательно следят наши военные специалисты. Вопрос [в том], кто может запускать ракеты. Будут ли это делать украинцы или американские военные. Кто будет давать целеполагание», — сказал он.

Вэнс 28 сентября заявил, что США обсуждают возможность поставок в Украину крылатых ракет Tomahawk, но решение остается за президентом страны Дональдом Трампом: «Окончательное решение по этому вопросу примет президент... Я оставляю слово за президентом, но я знаю, что мы прямо сейчас обсуждаем этот вопрос».

The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что украинский президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке запросил у Трампа ракеты Tomahawk (дальность полета до 2,5 тыс. км).