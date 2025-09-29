Зеленский доволен ударами по России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинское командование готовится провести технологическую cтавку, основное внимание на которой будет уделено производству дальнобойного оружия.

В своем обращении в Telegram он отметил, что главнокомандующий Александр Сырский доложил о положительных результатах применения украинских систем дальнего поражения. Зеленский подчеркнул, что Украина «защищается справедливо» и что удары по территории России ощутимы.

По словам Зеленского, заседание будет сосредоточено на производстве различных типов дронов и ракет. Президент Украины уточнил, что накануне провел детальные переговоры с отечественными производителями, и по их итогам Министерству обороны и военным будут даны конкретные поручения. Зеленский также подчеркнул, что Россия не сможет устанавливать новые границы в Украине.

Отвечая на вопрос о возможности территориальных уступок ради окончания войны, он отметил, что границы Украины определены конституцией. Зеленский добавил, что открыт к дипломатическим переговорам, однако главным оружием Украины считает единство и предупредил о попытках расколоть Европу.