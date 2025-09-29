USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
Подписаться на уведомления
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
Новость дня
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

Зеленский доволен ударами по России

14:14 790

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинское командование готовится провести технологическую cтавку, основное внимание на которой будет уделено производству дальнобойного оружия.

В своем обращении в Telegram он отметил, что главнокомандующий Александр Сырский доложил о положительных результатах применения украинских систем дальнего поражения. Зеленский подчеркнул, что Украина «защищается справедливо» и что удары по территории России ощутимы.

По словам Зеленского, заседание будет сосредоточено на производстве различных типов дронов и ракет. Президент Украины уточнил, что накануне провел детальные переговоры с отечественными производителями, и по их итогам Министерству обороны и военным будут даны конкретные поручения. Зеленский также подчеркнул, что Россия не сможет устанавливать новые границы в Украине.

Отвечая на вопрос о возможности территориальных уступок ради окончания войны, он отметил, что границы Украины определены конституцией. Зеленский добавил, что открыт к дипломатическим переговорам, однако главным оружием Украины считает единство и предупредил о попытках расколоть Европу.

Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 227
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 2057
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 523
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 419
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 5633
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5083
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 1568
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3009
Симонян закрыл тему войны
Симонян закрыл тему войны
13:14 2388
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
12:44 1467
Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 3264

ЭТО ВАЖНО

Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 227
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 2057
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 523
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 419
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 5633
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5083
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 1568
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3009
Симонян закрыл тему войны
Симонян закрыл тему войны
13:14 2388
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
12:44 1467
Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 3264
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться