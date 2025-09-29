USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

Али Асадов в Минске

14:30 424

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Минск. По приглашению премьер-министра Беларуси Александра Турчина он примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Информацию об этом распространил Кабинет Министров Азербайджана.

В Национальном аэропорту «Минск» Али Асадова встретили заместитель премьер-министра Беларуси, сопредседатель Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами Наталья Петкевич, заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета и другие официальные лица.

Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 230
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 2061
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 526
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 425
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 5637
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5085
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 1569
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3009
Симонян закрыл тему войны
Симонян закрыл тему войны
13:14 2390
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
12:44 1469
Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 3264

