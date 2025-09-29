Болезни сердца: как распознать их вовремя

Директор Научно-исследовательского института кардиологии Министерства здравоохранения Гюльназ Дадашева рассказывает в интервью, как гипертония влияет на сердце, что такое болезнь клапанов сердца, влияет ли генетика на здоровье сердца… — Неконтролируемая гипертония негативно влияет на сердце, являющееся важнейшим органом-мишенью, и начинает вызывать осложнения. Сердце изначально пытается защититься от повышенного давления. Однако со временем происходят определенные изменения, которые приводят к уплотнению стенок сердца, затрудняя его кровоснабжение и, как следствие, к кислородной недостаточности. В более тяжёлых стадиях сердце ослабевает и развивается сердечная недостаточность. Кроме того, гипертония повреждает внутреннюю оболочку сосудов, ускоряя атеросклероз, что повышает риск возникновения инфаркта. В связи с этим для нас очень важно уделять внимание профилактике гипертонии с целью предотвращения осложнений. Потому что правильный образ жизни и при необходимости медикаментозное лечение существенно способствуют достижению этой цели. Также важна роль информационно-просветительских мероприятий, поскольку, когда люди осведомлены о возможных осложнениях, то они начинают уделять больше внимания своему здоровью.

— Хотелось бы узнать об ишемической болезни сердца… — Ишемическая болезнь сердца возникает тогда, когда мышца сердца (по-другому — миокард) не получает достаточного количества кислорода из-за проблем с кровотоком по коронарным артериям — сосудам, питающим сердце. Основная причина – атеросклероз, то есть накопление жировых отложений (атероматозных бляшек) на стенках артерий. Заболевание может проявляться в различных формах. Например, стабильная стенокардия (стенокардия напряжения) развивается при физической или эмоциональной нагрузке, обладает четкой закономерностью в возникновении приступов. При нестабильной стенокардии возникает боль в области сердца, которая может наблюдаться и в состоянии покоя. Наиболее частой причиной осложнений среди этих заболеваний является инфаркт миокарда. Он проявляется некрозом части сердечной мышцы, то есть отмиранием тканей, а затем образованием рубцовой ткани. В то же время у некоторых пациентов может развиться ишемия или инфаркт, даже если сосуды не полностью закупорены. — Может ли беременность создать дополнительную нагрузку на сердце? — Да, может создать, поскольку в организме женщины происходит ряд изменений, и сердцу приходится работать интенсивнее. Например, во время беременности объём крови в организме увеличивается примерно вдвое. Это необходимо для удовлетворения потребностей как плода, так и организма матери. С увеличением объёма крови сердцу приходится перекачивать больше крови. Частота сердечных сокращений также увеличивается – оно может биться примерно в 10–20 раз быстрее обычного. С каждым сердцебиением оно перекачивает больше крови. Поэтому нагрузка на сердце возрастает, особенно во втором и третьем триместрах. Кроме того, происходят гормональные изменения. Например, прогестерон расширяет кровеносные сосуды, что может немного снизить артериальное давление. Это также изменяет работу сердца. По мере роста ребёнка он сдавливает диафрагму, немного изменяя положение сердца, что оказывает дополнительное воздействие. У здоровых женщин эти изменения считаются нормальными, и после родов сердце возвращается в прежнее состояние. Однако у женщин с такими заболеваниями сердца, как сердечная недостаточность, патологии клапанов или аритмия, беременность оказывает серьёзную нагрузку на сердце, и могут возникнуть осложнения. Поэтому женщинам с сердечными заболеваниями очень важно находиться под наблюдением гинеколога и кардиолога до и во время беременности. — Что такое болезнь клапанов сердца? — Болезнь клапанов сердца — это состояние, при котором один или несколько клапанов сердца не работают должным образом. Как известно, сердце имеет четыре клапана: трехстворчатый, легочный, митральный и аортальный клапаны. Их главная задача — обеспечивать движение крови в одном направлении, не допуская обратного тока крови. Один из этих клапанов либо открывается не полностью, либо закрывается не полностью. В этом случае возникает проблема. Проблемы с клапанами проявляются двумя способами. Первое состояние – это сужение просвета (стеноз). В этом случае клапан не может полностью открыться, и кровь испытывает трудности с прохождением через сердце. Например, при аортальном стенозе сердцу приходится тратить больше энергии на циркуляцию крови в организме. Второе состояние — регургитация, то есть недостаточность митрального клапана. В этом случае клапан не закрывается полностью, и кровь течёт в обратном направлении. Это приводит к тому, что сердцу приходится работать интенсивнее, поскольку ему приходится многократно перекачивать кровь. В результате сердце может постепенно увеличиваться в размерах, его стенки утолщаются и ослабевают. Пациенты испытывают такие симптомы, как одышка, усталость, учащённое сердцебиение, отёки ног, а иногда и боль в груди. Что касается методов лечения, то при легких формах одним медикаментозным лечением можно снизить нагрузку на сердце. В тяжёлых случаях необходимо хирургическое вмешательство (пластика или замена митрального клапана).