Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже

Сегодня в Гяндже, где вчера прошла церемония открытия III Игр СНГ, состоялось заседание Совета по физкультуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физкультуры и спорта государств-участников СНГ.

В заседании под руководством министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова приняли участие представители восьми стран.

В своей приветственной речи министр подчеркнул, что в Азербайджане созданы широкие возможности для занятий спортом для всех граждан, а не только для профессиональных спортсменов.

«Азербайджан обладает потенциалом для проведения любых многопрофильных спортивных соревнований на высоком уровне, - заявил он. - Спорт стал неотъемлемой частью повседневной жизни не только в столичном Баку, но и в регионах. При государственной поддержке во всех регионах страны построены олимпийские спортивные комплексы, стадионы и другие крупные спортивные сооружения, и этот процесс продолжается и сегодня. В прошедшие дни при участии президента Ильхама Алиева были сданы в эксплуатацию стадион в Гяндже и Олимпийский спортивный комплекс в Евлахе, где сегодня стартовали соревнования по боксу.

Затем с докладами выступили заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов и начальник управления спорта Министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльнур Мамедов.

На встрече была представлена информация о соревнованиях, семинарах и встречах, проведенных в Гяндже в рамках III Игр СНГ в 2025 году. Также были заслушаны доклады стран-участниц, обсуждены вопросы проведения следующих Игр СНГ и т.д.