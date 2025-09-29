USD 1.7000
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже

Отдел спорта
14:31 529

Сегодня в Гяндже, где вчера прошла церемония открытия III Игр СНГ, состоялось заседание Совета по физкультуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физкультуры и спорта государств-участников СНГ.

В заседании под руководством министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова приняли участие представители восьми стран.

В своей приветственной речи министр подчеркнул, что в Азербайджане созданы широкие возможности для занятий спортом для всех граждан, а не только для профессиональных спортсменов. 

«Азербайджан обладает потенциалом для проведения любых многопрофильных спортивных соревнований на высоком уровне, - заявил он. - Спорт стал неотъемлемой частью повседневной жизни не только в столичном Баку, но и в регионах. При государственной поддержке во всех регионах страны построены олимпийские спортивные комплексы, стадионы и другие крупные спортивные сооружения, и этот процесс продолжается и сегодня. В прошедшие дни при участии президента Ильхама Алиева были сданы в эксплуатацию стадион в Гяндже и Олимпийский спортивный комплекс в Евлахе, где сегодня стартовали соревнования по боксу.

Затем с докладами выступили заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов и начальник управления спорта Министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльнур Мамедов.

На встрече была представлена информация о соревнованиях, семинарах и встречах, проведенных в Гяндже в рамках III Игр СНГ в 2025 году. Также были заслушаны доклады стран-участниц, обсуждены вопросы проведения следующих Игр СНГ и т.д.

После заседания Фарид Гаибов поделился впечатлениями с прессой.

«Игры начались. Азербайджанские спортсмены уже заработали несколько медалей, - отмечает министр. - Гянджа в этом году является спортивной столицей СНГ. В течение года здесь был проведен ряд мероприятий. Впервые проводим мультиспортивное мероприятие за пределами Баку. Решением главы государства Игры СНГ организованы в регионах. Все семь городов и районов готовы к соревнованиям. Конечно, за время подготовки Оргкомитет выполнил большой объем работы. В Азербайджане более 50 олимпийских спорткомплексов, построенных за последние 25 лет. Некоторые нуждались в ремонте. Учитывая предстоящие Игры, отреставрировали часть из них.

У нас около 3 тысяч волонтеров. Для молодежи в регионах это хороший шанс стать частью Игр и набраться опыта.

На какой результат на Играх я рассчитываю? Конечно, нам хотелось бы в родных стенах выступить хорошо. Наши спортсмены активно готовились к этим Играм. Вчера и сегодня наши пловцы взяли медали. Впервые на Играх СНГ завоевываем медали в плавании. Есть позитивная тенденция».

