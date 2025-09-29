Турция сокращает импорт нефти из России

Поставки российской нефти в Турцию в сентябре снизились до самого низкого уровня с апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на трейдеров.

По данным LSEG, в этом месяце импорт нефти марки Urals может составить около 1,2 миллиона тонн по сравнению с примерно 1,6 миллиона тонн в июне.

Снижение объясняют усилением конкуренции со стороны других сортов нефти, санкционным давлением и политическими факторами.

Несмотря на сокращение поставок, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что Анкара продолжит выгодное торгово-экономическое сотрудничество с Россией в определенных областях.