USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
Подписаться на уведомления
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
Новость дня
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

Турция сокращает импорт нефти из России

14:45 231

Поставки российской нефти в Турцию в сентябре снизились до самого низкого уровня с апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на трейдеров.

По данным LSEG, в этом месяце импорт нефти марки Urals может составить около 1,2 миллиона тонн по сравнению с примерно 1,6 миллиона тонн в июне.

Снижение объясняют усилением конкуренции со стороны других сортов нефти, санкционным давлением и политическими факторами.

Несмотря на сокращение поставок, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что Анкара продолжит выгодное торгово-экономическое сотрудничество с Россией в определенных областях.

Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 232
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 2071
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 532
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 427
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 5639
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5086
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 1573
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3014
Симонян закрыл тему войны
Симонян закрыл тему войны
13:14 2394
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
12:44 1470
Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 3266

ЭТО ВАЖНО

Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 232
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 2071
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 532
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 427
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 5639
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5086
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 1573
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3014
Симонян закрыл тему войны
Симонян закрыл тему войны
13:14 2394
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
12:44 1470
Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 3266
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться