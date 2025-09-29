ЕС заставит российских дипломатов отчитываться

Европейский союз намерен существенно ограничить передвижение российских дипломатов по территории Европы с целью предотвращения возможной подрывной деятельности. Об этом сообщает Euobserver.

Согласно опубликованным данным, меры, включенные в 19-й пакет санкций, могут затронуть не только дипломатов, но и консульский, административно-технический персонал, а также членов их семей. Европейская служба внешних действий планирует обязать российских представителей заранее уведомлять о своих перемещениях внутри ЕС. Как отмечает портал, власти страны, в которую планируется въезд, должны получать такую информацию не менее чем за 24 часа до пересечения границы. В уведомлении потребуется указать марку, тип и регистрационный номер автомобиля, а также предполагаемые пункты пересечения границы, даты въезда и выезда.

В случае поездок поездом, автобусом или самолетом будет необходимо предоставить данные о перевозчике и маршруте следования.

Любая страна – участница ЕС сможет отказать во въезде или потребовать отдельное разрешение на поездку либо транзит через свою территорию. При этом государства не будут обязаны объяснять причины такого отказа, указывает портал.

По информации EUobserver, инициативу обсудили на встрече послов стран ЕС в минувшую пятницу. По словам источника, «первоначальная реакция была положительной», а дальнейшее рассмотрение предложения запланировано на начало текущей недели на уровне экспертов Совета ЕС в Брюсселе.

Ранее Москва предупредила о неизбежных ответных мерах в случае ограничения свободы передвижения российских дипломатов в ЕС.