USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
Подписаться на уведомления
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
Новость дня
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

ЕС заставит российских дипломатов отчитываться

14:49 103

Европейский союз намерен существенно ограничить передвижение российских дипломатов по территории Европы с целью предотвращения возможной подрывной деятельности. Об этом сообщает Euobserver.

Согласно опубликованным данным, меры, включенные в 19-й пакет санкций, могут затронуть не только дипломатов, но и консульский, административно-технический персонал, а также членов их семей. Европейская служба внешних действий планирует обязать российских представителей заранее уведомлять о своих перемещениях внутри ЕС. Как отмечает портал, власти страны, в которую планируется въезд, должны получать такую информацию не менее чем за 24 часа до пересечения границы. В уведомлении потребуется указать марку, тип и регистрационный номер автомобиля, а также предполагаемые пункты пересечения границы, даты въезда и выезда.

В случае поездок поездом, автобусом или самолетом будет необходимо предоставить данные о перевозчике и маршруте следования.

Любая страна – участница ЕС сможет отказать во въезде или потребовать отдельное разрешение на поездку либо транзит через свою территорию. При этом государства не будут обязаны объяснять причины такого отказа, указывает портал.

По информации EUobserver, инициативу обсудили на встрече послов стран ЕС в минувшую пятницу. По словам источника, «первоначальная реакция была положительной», а дальнейшее рассмотрение предложения запланировано на начало текущей недели на уровне экспертов Совета ЕС в Брюсселе.

Ранее Москва предупредила о неизбежных ответных мерах в случае ограничения свободы передвижения российских дипломатов в ЕС.

Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 232
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 2075
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 534
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 427
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 5640
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5086
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 1573
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3014
Симонян закрыл тему войны
Симонян закрыл тему войны
13:14 2396
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
12:44 1472
Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 3266

ЭТО ВАЖНО

Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 232
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 2075
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 534
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 427
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт
11:19 5640
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5086
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 1573
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3014
Симонян закрыл тему войны
Симонян закрыл тему войны
13:14 2396
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
«Молдова, ты сделала это снова»: Евросоюз приветствует итоги выборов
12:44 1472
Украинцы окружили россиян на Донбассе
Украинцы окружили россиян на Донбассе
12:08 3266
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться