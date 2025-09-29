USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
Новость дня
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

HUAWEI Pura 80 и HUAWEI Pura 80 Pro: инновационные флагманы

15:14 797

Смартфоны серии HUAWEI Pura 80 демонстрируют передовые технологии в мире смартфонов. Устройства оснащены 6.6 из 6.8-дюймовых OLED-экраномм с разрешением 2848× 1276 и 3168×1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость 2800 и 3000 нит обеспечивает комфортный просмотр при любом освещении, а поддержка HDR10+ делает изображение невероятно реалистичным. Объем оперативной памяти 12 ГБ и встроенной до 512ГБ удовлетворяет потребности самых требовательных пользователей, позволяя хранить сотни приложений, фото и видео без компромиссов.

ФОТОГРАФИИ НОВОГО УРОВНЯ

Фотосистема HUAWEI Pura 80 Pro включает тройную камеру: основной датчик 50 Мп с регулируемой диафрагмой f/1.6-f/4.0, телеобъектив 48 Мп с 4-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольный объектив 40 Мп. Технология переменной диафрагмы позволяет контролировать глубину резкости и создавать профессиональные снимки при любых условиях освещения. Оптическая стабилизация присутствует на всех модулях. Фронтальная камера 13 Мп с автофокусом идеальна для селфи и видеозвонков. Система искусственного интеллекта улучшает детализацию, цветопередачу и автоматически подбирает лучшие настройки для каждого кадра.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДИЗАЙН

Аккумулятор 5170 мАч обеспечивает долгую автономную работу даже при интенсивном использовании. Поддержка проводной зарядки 100 Вт и беспроводной 80 Вт позволяет быстро восполнить заряд, а интеллектуальная система оптимизации продлевает срок службы батареи. Корпус толщиной 8.3 мм выполнен из алюминия и закаленного стекла. Защита IP68/69 гарантирует безопасность от пыли и влаги, а сканер отпечатков в дисплее и функция распознавания лица обеспечивают надежную безопасность. Вес устройства 219 грамм делает его удобным для длительного использования.

APPGALLERY В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

AppGallery от HUAWEI утвердилась в качестве третьей по величине магазина приложений в мире и предлагает ряд преимуществ специально для пользователей в Азербайджане. Платформа обеспечивает удобный доступ к официальным приложениям Google, а также свободу использования мессенджеров, таких как WhatsApp.

Местная аудитория может воспользоваться широким спектром услуг, адаптированных под региональный рынок: банковские сервисы, приложения для вызова такси, платформы онлайн-торговли и развлечений. Также в AppGallery легко найти популярные социальные сети и игры.

Высокий уровень безопасности гарантирует защиту личных данных, а система поощрений Gift Center предоставляет пользователям дополнительные бонусы. Магазин приложений регулярно обновляет контент, проводит специальные кампании и предлагает ориентированный на пользователя опыт.

В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт обновлено 16:55
16:55 7522
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове обновлено 16:37
16:37 1268
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов обновлено 15:13
15:13 7466
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
15:31 2626
Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 2000
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 4554
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 1976
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 1388
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5546
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 2642
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3773

