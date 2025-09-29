С трех до пяти: немцы усиливают Украину Patriot

Германия передала Украине три зенитных ракетных комплекса Patriot и при поддержке Норвегии намерена поставить еще две такие системы до конца года. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Сейчас мы являемся крупнейшим сторонником Украины», – заявил Писториус в ходе выступления на Варшавском форуме по вопросам безопасности.

Он напомнил, что Берлин тратит около 9 млрд евро в год на поддержку Украины.

«Германия поставила три системы Patriot. К концу этого года мы предоставим еще две современные системы ПВО Patriot при поддержке наших норвежских партнеров», – указал глава военного ведомства.

Писториус отметил, что в рамках миссии ЕС в поддержку Украины (EUMAM) Германия смогла обучить более 80 тыс. украинских военнослужащих, при этом значительная их часть прошла тренировку в многонациональном командовании специальной подготовки в Штраусберге и в польском командовании общевойсковой подготовки в городе Жагань.

«Оборонная промышленность Европы и Украины должна работать более тесно и эффективно», – подчеркнул германский министр.

Ранее управляющий директор немецкого подразделения MBDA Томас Готтшильд в интервью Reuters сообщил, что компания планирует расширить производство ракет Patriot и наладить выпуск пусковых установок на новом заводе в Германии.