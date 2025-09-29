USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
Подписаться на уведомления
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
Новость дня
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

С трех до пяти: немцы усиливают Украину Patriot

15:14 1026

Германия передала Украине три зенитных ракетных комплекса Patriot и при поддержке Норвегии намерена поставить еще две такие системы до конца года. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Сейчас мы являемся крупнейшим сторонником Украины», – заявил Писториус в ходе выступления на Варшавском форуме по вопросам безопасности.

Он напомнил, что Берлин тратит около 9 млрд евро в год на поддержку Украины.

«Германия поставила три системы Patriot. К концу этого года мы предоставим еще две современные системы ПВО Patriot при поддержке наших норвежских партнеров», – указал глава военного ведомства.

Писториус отметил, что в рамках миссии ЕС в поддержку Украины (EUMAM) Германия смогла обучить более 80 тыс. украинских военнослужащих, при этом значительная их часть прошла тренировку в многонациональном командовании специальной подготовки в Штраусберге и в польском командовании общевойсковой подготовки в городе Жагань.

«Оборонная промышленность Европы и Украины должна работать более тесно и эффективно», – подчеркнул германский министр.

Ранее управляющий директор немецкого подразделения MBDA Томас Готтшильд в интервью Reuters сообщил, что компания планирует расширить производство ракет Patriot и наладить выпуск пусковых установок на новом заводе в Германии.

В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт обновлено 16:55
16:55 7525
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове обновлено 16:37
16:37 1269
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов обновлено 15:13
15:13 7468
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
15:31 2629
Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 2002
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 4555
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 1978
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 1389
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5547
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 2643
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3773

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт обновлено 16:55
16:55 7525
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове обновлено 16:37
16:37 1269
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов обновлено 15:13
15:13 7468
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
15:31 2629
Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 2002
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 4555
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 1978
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 1389
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5547
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 2643
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3773
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться