Японцы восхитились «Азерэнержи»

На Всемирной выставке ЭКСПО 2025 в японском городе Осака Азербайджан представлен павильоном «Семь красавиц», организованным Фондом Гейдара Алиева.

28 сентября делегация ОАО «Азерэнержи» провела в павильоне презентацию в рамках одного из основных направлений выставки — 17 Целей устойчивого развития ООН.

В ходе презентации были особо подчеркнуты три направления: «Доступная и чистая энергия», «Ответственное потребление и производство» и «Борьба с изменением климата».

По этим темам были представлены мероприятия по развитию зон зелёной энергетики, внедрению новых технологий в производственные мощности, интеграции возобновляемых источников энергии в систему, а также по участию в международных энергетических коридорах.

Презентация, как сообщается, вызвала интерес у гостей выставки, а деятельность Азербайджана в энергетической сфере «была положительно оценена».