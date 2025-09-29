USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

Японцы восхитились «Азерэнержи»

15:20 1338

На Всемирной выставке ЭКСПО 2025 в японском городе Осака Азербайджан представлен павильоном «Семь красавиц», организованным Фондом Гейдара Алиева.

28 сентября делегация ОАО «Азерэнержи» провела в павильоне презентацию в рамках одного из основных направлений выставки — 17 Целей устойчивого развития ООН.

В ходе презентации были особо подчеркнуты три направления: «Доступная и чистая энергия», «Ответственное потребление и производство» и «Борьба с изменением климата».

По этим темам были представлены мероприятия по развитию зон зелёной энергетики, внедрению новых технологий в производственные мощности, интеграции возобновляемых источников энергии в систему, а также по участию в международных энергетических коридорах.

Презентация, как сообщается, вызвала интерес у гостей выставки, а деятельность Азербайджана в энергетической сфере «была положительно оценена».

В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт обновлено 16:55
16:55 7527
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове обновлено 16:37
16:37 1271
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов обновлено 15:13
15:13 7471
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
15:31 2630
Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 2004
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 4557
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 1979
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 1390
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5547
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 2643
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3774

