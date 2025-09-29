Путин призывает 135 тысяч россиян в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию, пишут российские СМИ. Согласно указу, в Вооруженные силы России с 1 октября по 31 декабря 2025 года будут призваны 135 тыс. человек.

Ранее Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу.

В соответствии с новыми изменениями медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проходить непрерывно в течение всего календарного года. При этом непосредственная отправка призывников на военную службу будет проводиться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.