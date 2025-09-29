USD 1.7000
EUR 1.9937
RUB 2.0350
Подписаться на уведомления
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду
Новость дня
На выборах в Молдове побеждает партия президента Санду

Путин призывает 135 тысяч россиян в армию

15:31 2633

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию, пишут российские СМИ. Согласно указу, в Вооруженные силы России с 1 октября по 31 декабря 2025 года будут призваны 135 тыс. человек.

Ранее Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу.

В соответствии с новыми изменениями медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проходить непрерывно в течение всего календарного года. При этом непосредственная отправка призывников на военную службу будет проводиться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт обновлено 16:55
16:55 7531
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове обновлено 16:37
16:37 1274
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов обновлено 15:13
15:13 7475
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
15:31 2634
Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 2005
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 4560
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 1979
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 1391
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5547
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 2643
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3774

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане подорожал общественный транспорт
В Азербайджане подорожал общественный транспорт обновлено 16:55
16:55 7531
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове
Санду впервые прокомментировала итоги выборов в Молдове обновлено 16:37
16:37 1274
Скончался Джабир Иманов
Скончался Джабир Иманов обновлено 15:13
15:13 7475
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
Путин призывает 135 тысяч россиян в армию
15:31 2634
Турция сокращает импорт нефти из России
Турция сокращает импорт нефти из России
14:45 2005
Молдова прошла экзамен. Армения на выход!
Молдова прошла экзамен. Армения на выход! наше послесловие
13:40 4560
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже
Министры стран СНГ под председательством Фарида Гаибова в Гяндже ФОТО
14:31 1979
Али Асадов в Минске
Али Асадов в Минске фото
14:30 1391
Философия грабежа. Религия крови
Философия грабежа. Религия крови о вечном
28 сентября 2025, 19:41 5547
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
Турция не может построить национальный истребитель без американских запчастей
13:23 2643
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану
Министр спорта Икрамов уверен, что ФИФА отдаст ЧМ по футболу Азербайджану и Узбекистану обновлено 13:12
13:12 3774
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться